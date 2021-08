"King of the Court" turnīrā Utrehtā Kravčenoka spēlēs kopā ar Vācijas leģendu Ludvigu

Kravčenoka sezonas otrajā "King of the Court" turnīrā Utrehtā laikā no 25. līdz 28. augustam spēlēs kopā ar visu iespējamo titulu īpašnieci Ludvigu.

"Tā izdomāja organizatori. Viņi piezvanīja un prasīja, vai es gribētu Utrehtā spēlēt kopā ar Ludvigu," par uzaicināšanas procesu saka Latvijas spēcīgākā pāra Tīna Graudiņa/Kravčenoka dalībniece, piebilstot, ka uzreiz piekritusi, jo otras tādas izdevības vairs var nebūt.

Ludviga pirmajā turnīrā Hamburgā no 19. līdz 22. augustam cīnīsies kopā ar Tokijas olimpisko spēļu bronzas medaļnieci šveicieti Anuku Veržē-Deprē.

Tikmēr Kravčenoka šīs nedēļas nogalē cīnīsies par Latvijas čempionāta zelta medaļām pārī ar Annu Rītu, jo Graudiņa jau devusies uz ASV.

Tikmēr Točs, kurš tāpat kā Kravčenoka, šonedēļ priekšroku dos Latvijas čempionāta finālturnīram, tajā startējot ar bijušo pārinieku Arni Tunti, Nīderlandes pilsētā Utrehtā cīnīsies kopā ar fantastiskās serves "svecītes" autoru itāli Karambulu.

Abos turnīros - Hamburgā un Utrehtā - piedalīsies duets Aleksandrs Samoilovs/Jānis Šmēdiņš.

Hamburgā viņu pretinieki grupā būs spāņi Pavlo Errera un Adrians Gavira, šveicieši Florians Brēers un Marko Kratigers, beļģi Drīss Koikelkorens un Toms van Valle, kā arī nīderlandieši Marks van Verkhofens un Dirks Bēle.