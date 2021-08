Lionelam Mesi ir dārgākās asaras pasaulē? Viņa pieraudāto salveti tirgo par neticamu summu

Arī pašam Lionelam Mesi preses konference, kurā viņš oficiāli paziņoja par “Barcelona” pamešanu pēc teju 22 gadiem kluba sistēmā izvērtās ļoti emocionāli un ne reizi vien argentīnietis izplūda asarās.

Kādam acīgam cilvēkam, kura vārds pagaidām publiski netiek atklāts, šī preses konference var kļūt par īstu zelta bedri, jo viņš prata izmanīgi piesavināties Mesi izlietoto salveti, kas nu tiek tirgota Argentīnas izsoļu lapā “Mercado Libre” par miljonu ASV dolāru (aptuveni 850 000 eiro).

98 Foto Lionela Mesi un Antonellas Rokuco kāzu publiskā daļa +94 Skatīties vairāk

Salvetes aprakstā tiek minēts, ka tā ir 20x20 centimetru liela un satur futbola spīdekļa ģenētisko fonu, ko varētu izmantot jaunas sporta zvaigznes klonēšanā. Pagaidām vēl nekāda papildu informācija nav publiski izskanējusi, cik daudzi ir iekārojuši izcilā futbolista asaras, tomēr interesentu uz savdabīgo suvenīru varētu būt gana daudz.

Miljons ASV dolāru vērtā salvete. (Foto: Mercado Libre)

Interesentiem iespējams piedalīties izsolē šeit:

Jauns.lv jau vēstīja Argentīnas futbola zvaigzne Lionels Mesi svētdien, 8. augustā, aizvadot preses konferenci par aiziešanu no "Barcelona" kluba, izplūda asarās. Gan viņš, gan klubs vēlējās noslēgt jaunu līgumu, tomēr finansiālu un juridisku šķēršļu dēļ tas neizdevās.

"Kamēr vien es būšu konkurētspējīgs, kamēr mans ķermenis reaģēs, es turpināšu spēlēt," viņš sacīja preses konferencē.

Sakot runu par aiziešanu no kluba, Mesi salūza. Viņa sieva Antonella Rokuco iedeva salveti. "Šis ir manas karjeras grūtākais brīdis. Kad klubs man to pateica, es vienkārši sastingu. It kā man būtu uzliets spainis ar aukstu ūdeni," viņš šņukstēja. "Kad es atgriezīšos mājās, esmu pārliecināts, ka būs vēl sliktāk. Bet man apkārt būs mani mīļie, es turpināšu spēlēt futbolu, un tad kļūs mazliet vieglāk. Es zinu, ka es darīju visu iespējamo, lai paliktu. Pagājušajā gadā es to nedarīju, bet šogad bija citādi. "

Saistītās ziņas PSG oficiāli prezentē Mesi kā savu futbolistu Mesi ar nepacietību gaida iespēju kopā ar PSG izcīnīt UEFA Čempionu līgas trofeju Futbola zvaigzne Lionels Mesi izplūst asarās, atvadoties no "Barcelona"

Jau pāris dienu vēlāk Mesi tika prezentēts kā Parīzes “Saint Germain” futbolists. Francijas kluba rindās viņš spēlēs ar 30. numuru, neraugoties uz to, ka brazīlietis Neimars komandas jaunpienācēja dēļ bija gatavs šķirties no sava 10. numura. Mesi izvēle gan bija pavisam saprotama, jo arī “Barcelona” sistēmā viņš pirmos mačus aizvadīja ar 30. numuru.

Atgādinām, ka vēl jūlija vidū klajā nāca vēsts, ka Mesi un "Barcelona" klubs vienojušies par jaunu līgumu ar samazinātu atalgojumu. To Mesi arī apstiprināja, norādot, ka piekritis samazināt algu par 50%, bet līguma parakstīšana nav bijusi iespējama līgas noteikumu dēļ.

Pērnvasar pasliktinājās Mesi un kluba attiecības. Argentīnietis augusta beigās informēja klubu par vēlmi pamest komandu, taču vēlāk pārdomāja. Svētdienas konferencē viņš pauda, ka tagad nav vēlējies no kluba aiziet.

Mesi karjeras laikā sešas reizes ieguvis "Ballon d’Or" balvu, ko pasniedz gada labākajam futbolistam. Viņš "Barcelona" komandai palīdzējis desmit reizes uzvarēt Spānijas čempionātā un iegūt četras UEFA Čempionu līgas trofejas.

"Barcelona" sistēmā viņš bija no 13 gadu vecuma.