Šodien Latvijā atgriežas olimpiskie čempioni 3x3 basketbolā

Latvijas komanda mājās ieradīsies piektdien plkst.17.20 ar reisu Helsinki - Rīga. Reisa numurs AY1075.

Kopā ar medaļniekiem atgriezīsies arī peldētāja Ieva Maļuka un trenere Jūlija Kuzmina.

Latvijas Olimpiskā komiteja (LOK) aicina 3x3 basketbola komandas atbalstītājus epidemioloģiskās situācijas dēļ nedoties Olimpiskos čempionus sagaidīt uz lidostu "Rīga", bet vērot Olimpisko čempionu ierašanos Rīgā LTV7 tiešraidē.

Sveikt Olimpiskos čempionus būs iespējams goda brauciena laikā no lidostas "Rīga" līdz Olimpiskajai studijai Latvijas Televīzijā, Zaķusalā. Goda brauciens policijas eskorta pavadībā notiks laika posmā no plkst.18.30 līdz 19, maršruts no lidostas "Rīga" virzīsies pa Ulmaņa gatvi uz Salu tilta līdz Zaķusalas krastmalai.

LOK aicina, ievērojot valstī noteiktos pulcēšanās ierobežojumus, atbalstītājus ar karogiem un plakātiem sveikt sportistus šajā maršrutā.

Jau ziņots, ka Latvijas izlase trešdien Tokijā kļuva par vēsturē pirmo čempioni 3x3 basketbolā vīriešiem, finālmačā ar rezultātu 21:18 pārspējot Krievijas Olimpiskās komitejas (OKR) komandu.

Tokijā kopā ar Latvijas komandu bija izlases galvenais treneris Raimonds Feldmanis, fiziskās sagatavotības treneris Dāvis Feikners un fizioterapeits Oskars Urbanovičs. Nozīmīga loma titula izcīnīšanā bija arī Artūram Strēlniekam, kurš kā komandas piektais spēlētājs palīdzēja sekmēt kvalificēšanos olimpiskajām spēlēm.