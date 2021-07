Tokijas olimpisko spēļu ciematā diviem sportistiem atklāts Covid-19

Dienu pirms tam Covid-19 tika atklāts vienai spēļu rīkošanā iesaistītai personai, kas atradās olimpiskajā ciematā. Olimpisko spēļu rīkotāji neatklāj ar Covid-19 inficētās personas pārstāvēto valsti, taču šie trīs gadījumi ir no vienas valsts un viena un tā paša sporta veida pārstāvjiem.

Kopumā Covid-19 konstatēts desmit olimpisko spēļu dalībniekiem no ārvalstīm, no kuriem trīs ir sportisti, divi no tiem dzīvo olimpiskajā ciematā, bet viens - ārpus tā.

Kā sola olimpisko spēļu rīkotāju komitejas vadītājs Toširu Muto, organizatori dara visu iespējamo, lai izslēgtu vīrusa izplatīšanos olimpiskajā ciematā un visi būtu drošībā.

44 hektārus plašajā olimpiskajā ciematā 21 ēkā dzīvos apmēram 18 000 sportistu un spēļu oficiālo amatpersonu. Valstu delegācijas jau pakāpeniski ierodas Japānā. Bija plānots, ka līdz nedēļas beigām Tokijā būs ieradušies vairāk nekā 2200 spēļu dalībnieku.

Sportistu ciemats parasti ir atpūtas un tikšanās vieta visu valstu sportistiem, taču Covid-19 pandēmijas dēļ komunikācija būs ierobežota. Piemēram, būs jāievēro divu metru distance, arī maltīšu laikā.

Tāpat sportisti nevarēs apskauties, sarokoties vai apciemot viens otru uzturēšanās vietās, bet ārpus saviem viesnīcas numuriem būs jānēsā sejas maskas. Alkoholisko dzērienu lietošana atļauta tikai istabiņās.

Tāpat aizliegta kontaktēšanās ar vietējiem iedzīvotājiem un ekskursijas.

Sportisti ciematā drīkst ierasties vien dažas dienas pirms pirmajiem startiem, bet pēc sacensību noslēguma divu dienu laikā ir jāpamet savas dzīvesvietas.

Pirmdien Tokijā tika izsludināts ceturtais Covid-19 ierobežojumu līmenis, kas būs spēkā līdz 22.augustam. Tokijas olimpiskās spēles sāksies 23.jūlijā, bet noslēgsies 8.augustā.