Pērn gandrīz bija jāsauc ātrā palīdzība, bet šogad Edgars jau viens pats ar velosipēdu dodas uz Romu

"Mums Rucavā ir tāds teiciens: "Rucava-Rīga-Roma". Rīga ir pieminēta tikai tāpēc, ka ir Latvijas galvaspilsēta. Man šī doma par Romu kaut kā nosēdās, ka pieņēmu lēmumu, ka braukšu uz turieni," par savu lēmumu TV3 ziņām stāsta Edgars.

Viņš norāda, ka līdz šim nav bijis liels velo sportists. Tikai pērn iegādājies velosipēdu. "Tas notika pilnīgi nejauši. Pagājušajā gadā es nopirku velosipēdu. Ar draugu divatā pilnīgi nesagatavojušies divās dienās nobraucām 260 kilometrus. Mēs darījām visu pilnīgi nepareizi! Pēc tam es vienā dienā izdomāju, ka es viens gribu no Rīgas aizbraukt līdz Liepājai. Arī pilnīgi nesagatavojies. Es tik tikko aizbraucu dzīvs - gandrīz bija jāsauc ātrā palīdzība. Bet es tiku līdz galam, un man tas sagādāja baudu - tieši process, mīšanās."

Šoreiz Edgars gan gatavojies nopietni pusgada garumā - ar fizioterapeitu trenēja dziļos muskuļus, tāpat sagatavoja pats sevi gan fiziski, gan lauza arī psiholoģiski. "Es braucu ar riteni gandrīz katru dienu. Citreiz 100, citreiz 80, bet citreiz - mazāk kilometru. Braucu visos laikapstākļos. Ziemā pa lielu sniegu, pa ledu, pa lietu, pa vēju. Braucu gan pa mežiem, gan pa šosejām un citiem ceļiem. Katru otro dienu skrēju, lai arī tas man nepatīk. To darīju tāpēc, lai trenētu savu prātu. Lai cīnītos ar to, kas man nepatīk, lai iemācītos iet uz priekšu un vienkārši izdarīt līdz galam," TV3 ziņām stāsta jaunais vīrietis.

Viņa ekipējums ir 40 kg smags. Vietām nācies to nest un stumt, lai tiktu uz izbraucama ceļa. Naktis bieži pavada teltī.

"Man šajā brīdī nav lieku domu. Es nedomāju ne par vakardienu, ne par rītdienu. Ja es sākšu skatīties to, kas man būs jāpiedzīvo rīt un parīt, tad es ļoti ātri sadegšu, tāpēc es, kad pieceļos, domāju tikai par to dienu, kas man ir jāpiedzīvo. Patiesībā tā, kā es šobrīd jūtos, tā neesmu juties nekad. Katra diena ir arvien grūtāka par iepriekšējo, bet to palīdz izbaudīt šie skati apkārt, kur es esmu," atzīst Edgars.

Kopā nobrauktā distance no Rucavas līdz Romai būs 3333 km.

Vairāk skatieties augstāk pievienotajā sižetā.