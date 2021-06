LOK aicinājusi Levitu, Kariņu un Muižnieci doties apmeklēt Tokijas Olimpiskās spēles

Tikmers norādīja, ka valsts amatpersonas uz olimpiskajām spēlēm tiek aicinātas tradicionāli, līdz ar to arī šī gada olimpiskās spēles Tokijā nebija izņēmums.

Lai arī uzaicinājumi par dalību Latvijas delegācijā ir izsūtīti, LOK vēl gaida valsts amatpersonu atbildes.

Līdz ar Covid-19 drošības pasākumiem, lai nekrustotos cilvēku plūsmas, "burbuļa" princips būs jāievēro gan olimpisko spēļu dalībniekiem, gan valsts amatpersonām.

Tokijas olimpiskās spēles koronavīrusa pandēmijas dēļ tika pārceltas par gadu un to norise plānota no 23.jūlija līdz 8.augustam. Savukārt paralimpiskās spēles šovasar iecerētas no 24.augusta līdz 5.septembrim.

Kopš 1948.gada vasaras olimpiskās spēles notikušas ik pēc četriem gadiem. Lai gan olimpiskās spēles pieredzēja boikotus, teroraktus un protestus, tās ne reizi netika pārceltas, taču šoreiz koronavīrusa straujā izplatība pasaulē liedza sportistiem pērnvasar pulcēties Tokijā.

Pasaules vēsturē līdz šim atceltas tikai trīs olimpiskās spēles un visos gadījumos tas notika kara dēļ.