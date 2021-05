Latvijas izlases perspektīva - ceturtdaļfināls ir divu uzvaru attālumā

Par to, ka Rīgā spēlētais hokejs būs zemākas raudzes kā citos turnīros un zvaigžņu iztrūkums līdzsvaros komandu spēku samērus, tika runāts jau pirms turnīra. Faktiski tā arī ir – ne tas labākais hokejs pie tukšām tribīnēm pagaidām paliek ārpus laukuma notikumu ēnā. Politiskās peripetijas ar karogu maiņām galvaspilsētas ielās arī ārvalstu mediju ziņās tiek atspoguļotas plašāk par ripas dzenāšanu tukšās arēnās. Taču ar katru nākamo dienu situācija jau tā “saputrotajā” turnīra tabulā kļūs arvien interesantāka un pavisam cita sportiskā interese parādīsies ne tikai žurnālistiem.

53 Foto Latvijas hokeja izlases spēlētāji sasveicinās ar faniem +49 Skatīties vairāk

Latvija – Kanāda 2:0, Dānija – Zviedrija 4:3, Baltkrievija – Zviedrija 1:0, Kazahstāna – Somija 2:1, Slovākija – Krievija 3:1, Vācija – Kanāda 3:1... Sešas spēles ar sensacionālu iznākumu piecās dienās – kas tāds pasaules čempionātā vēl nav bijis. Intrigu cienītājiem ir aizraujoši līderpozīcijās redzēt Slovākiju un Vāciju, bet hokeja lielvalstis Zviedriju, Čehiju un Kanādu kaut kur starp pastarīšiem. Dažas no šīm spēlēm ir ar vēsturiskām niansēm. Mēs pirmo reizi pasaules čempionātu vēsturē uzvarējām Kanādu, dāņi pirmo reizi pārspēja savus hokeja skolotājus no Ēresunda šauruma otra krasta - Zviedriju. Tikpat vēsturiski ir Kanādas izlases trīs zaudējumi pēc kārtas – hokeja apskatnieks Jānis Matulis kanādiešus jau norakstījis no ceturtdaļfinālistu pretendentu pulka. Tomēr tā viss nav – lai kādi brīnumi jau notikuši uz Rīgas ledus laukumiem, par ceturtdaļfinālu sapņot droši vien nevajadzētu tikai itāļiem un britiem.

10-12 punktu robežšķirtne

Pasaules čempionāts pēc pašreizējās sistēmas, kad pirmajā posmā komandas sadalītas divos oktetos, tiek spēlēts kopš 2012. gada. Pārlūkojot iepriekšējo turnīru rezultātus, acīs krīt fakti, ka trīs reizes ceturtdaļfināla sasniegšanai pieticis ar 10 punktiem – Slovākijai 2013. gadā, Šveicei 2015. gadā un ASV izlasei gadu vēlāk. Turklāt šveicieši grupas četriniekā iekļuva ar tikai divām uzvarām un pieciem zaudējumiem! Tiesa, četri no tiem bija pagarinājumā vai pēcspēles metienos. Piecus gadus atpakaļ amerikāņi pirmajā posmā zaudēja četrās spēlēs un arī tas neliedza izkļūt no grupas. Pēdējos gados ceturtdaļfināla latiņa bijusi vismaz 12 punktu vērtē. Šajā pasaules čempionātā tie vēl ir sasniedzami jebkurai komandai.

54 Foto Hokeja fani Vecrīgā un pēc Latvijas izlases spēles ar Itāliju +50 Skatīties vairāk

Pēc pirmajiem diviem zaudējumiem paniku cēla Zviedrijas mediji, kāds trīs kroņu komandu jau izrakstīja no medaļu pretendentu pulka. Vakar zviedri daudziem aizvēra mutes, ar 7:0 piesitot līdz šim skaisti spēlējušos šveiciešus un atgādināja, ka favorītus norakstīt pāragri. Nešaubos, ka savu vārdu vēl teiks arī kanādieši un čehi.

Fantastiskas neveiksmes Kanādas izpildījumā

Ja ielūkojamies spēļu kalendārā, tad Kanāda būs neapstrīdams favorīts nākamajās trīs spēlēs pret Norvēģiju, Kazahstānu un Itāliju. Diez vai kāds brīnīsies, ja pirms pēdējās spēles pret Somiju kanādiešiem būs deviņi punkti un iespēja palikt “burbulī” arī uz izslēgšanas spēlēm. Nav jau tā, ka kanādieši spēlētu sliktu hokeju. Pagaidām pietrūkusi saspēlētība, veiksme un brīžiem arī radošums, nosacīti vājākus pretiniekus (Latvija, Vācija) mēģinot apspēlēt ar vienkāršu vārtu bombardēšanu. Kanādas izlase trīs spēļu laikā pa pretinieku vārtiem metusi 107 reizes, un tas ir labākais rādītājs visā turnīrā. Blakus ailē rakstītais – tikai divi gūti vārti un 1,87 procenti metienu realizācija, nerealizētas 11 vairākuma iespējas – tas ir kaut kas no fantastikas pūra. Atgādināšu, ka Kanādas izlasi nepārstāv vis kādi amatieri, bet gan 16 spēlētāji ar NHL pierakstu, kuri šosezon pasaules spēcīgākajā līgā kopā iemetuši 105 vārtus! Kaut kad šis vadzis lūzīs un vārti sāks birt. Vai arī tad turpināsim smīkņāt, par šo ir kā vājo Kanādas izlasi? Ja vien pašiem spēlētājiem prioritāte nav ātrāk atgriezties mājās no nīkšanas pasaules čempionāta “burbulī,” tad arī Kanādu joprojām varam pieskaitīt pie ceturtdaļfināla kandidātiem.

39 Foto Latvijas hokeja izlases fani uzmundrina spēlētājus pēc zaudējuma Kazahstānai +35 Skatīties vairāk

Vajadzēs punktus vismaz divās spēlēs

Latvijas izlasei pirmajās trīs spēlēs sakrātā punktu bagāža ir daudz iespaidīgāka par parādīto spēli laukumā, taču teikt “hop” par ceturtdaļfinālu vēl nekādi nedrīkstam. Lai sakrātu teorētiski nepieciešamos 12 punktus, būs vajadzīgas vēl vismaz divas uzvaras. Tas var notikt jebkurā vakarā, tomēr labākas iespējas pie tādām tikt noteikti būs spēlēs pret Norvēģiju un Vāciju, stipri mazākas pret amerikāņiem un somiem. Tādēļ līdz šim notikušo varam saukt vien par veiksmīgu prelūdiju, izšķirošās spēles vēl ir priekšā un vairāku hokeja sabiedrības cilvēku lielā pārliecība par ceturtdaļfinālu ir visai mānīga vīzija.

Latvijas izlase līdz šim spēlējusi organizētu un diezgan paredzamu Hārtlija hokeju, trīs spēlēs zaudētie divi vārti ir izcils rādītājs, taču pozitīva rezultāta sasniegšanai ripa būs jāiedabū arī pretinieka vārtos. Pirmajās divās spēlēs pret kanādiešiem un kazahiem metienu bija ļoti maz. Par laimi, laba bija realizācija. Abās spēlēs zaudējām ātrumā un tā nav laba zīme, jo čempionāta turpinājumā turnīra vecākajai komandai diez vai kājas kļūs ātrākas. Jānis Matulis “Rīta Panoramā” diezgan precīzi raksturoja Latvijas izlases hokeju: “Tas ir Hārtlija vienveidīgais hokejs, kurā uzbrukuma zonā nekāda darbība nenotiek. Ja ir taisna skriešana uz vārtiem, tad ir taisna skriešana uz vārtiem ar metienu no jebkuras pozīcijas.”

140 Foto Hokeja fani noliek ziedus pie Kanādas vēstniecības +136 Skatīties vairāk

Pat pēc Itālijas izlases vārtu bombardēšanas (44 metieni, lai gan pirms pāris gadiem Bratislavā pa mazliet spēcīgākas Itālijas izlases vārtiem metām 65 reizes) ripa pretinieku vārtos pabijusi pēc 9,3 procentiem Latvijas izlases metienu. Salīdzinot ar kanādiešiem, tā ir pat ļoti augsta precizitāte un visā turnīrā – septītā labākā. Klibo vairākums, un šajā ziņā esam priekšpēdējie starp 16 komandām. Priekšā tikai tiem pašiem neveiksmīgajiem kanādiešiem. Ja kāds aizmirsis, tad arī četrās pārbaudes spēlēs pirms pasaules čempionāta problēmas bija līdzīgas un tajās tikai gūti vien trīs vārti. Var jau būt, ka jāklausa Mārtiņam Karsumam, vienkārši jānomierinās un ripas sāks krist vārtos. Tomēr bez gūtiem vārtiem būs jāaizmirst ne tikai par daudzu piesaukto lielo iespēju izcīnīt ko vairāk. Būs pamatīgi jāiesvīst cīņā par ceturtdaļfinālu.

B grupā pēc parādītā hokeja kvalitātes, sakrātajiem punktiem un atlikušā spēļu kalendāra pašlaik stabilas un neizstumjamas pirmā kvarteta vērtības šķiet Somija un ASV. Par atlikušajām divām vietām cīņa solās būt neprognozējama. Kandidāti vismaz divreiz vairāk – Vācija, Latvija, Kazahstāna un Kanāda. Iespējams, arī norvēģi, tomēr viņi vairāk izskatās pēc dzīves pabojātājiem citiem pretendentiem.

41 Foto Ļaudis terasēs seko līdzi Latvijas hokejistu spēlei pret Kanādu +37 Skatīties vairāk

Pat Vācijas izlase ar izcīnītajiem deviņiem punktiem nevar būt droša par turpmāko likteni. Viņiem ārkārtīgi svarīga spēle šodien pret Kazahstānu. Ja izdosies uzvarēt, tad gan ar vienu kāju ceturtdaļfinālā. Ja nē, atlikušo vajadzīgo punktu paņemšanai priekšā būs Somija, ASV un Latvija. Līdzīgas likmes šīvakara spēlē arī Kazahstānai. Šādus rēbusus vērpt var teju par katru komandu un tā vien šķiet, ka arī Latvijas izlasei ceturtdaļfināla vieta izšķirsies tikai pēdējā spēlē pret Vāciju. Tā teikt, nu jau vairāku pasaules čempionātu žanra klasika.

Latvijas izlase nākamo spēli aizvadīs 27. maijā pret ASV, bet jau nākamajā dienā būs jāspēlē pret Norvēģiju.