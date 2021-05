Porziņģis: "Pirmajā spēlē izdarījām to, ko sagaidījām no sevis"

Jau ziņots, ka Latvijas basketbolists Kristaps Porziņģis sestdien guva 14 punktus NBA "play-off" pirmajā spēlē, viņa pārstāvētajai Dalasas "Mavericks" komandai svinot uzvaru.

Dalasieši Rietumu konferences ceturtdaļfināla pirmajā spēlē viesos ar rezultātu 113:103 (33:30, 27;25, 26:25, 27:23) uzveica Losandželosas "Clippers", sērijā līdz četrām uzvarām panākot 1-0.

Porziņģis izslēgšanas turnīra pirmajā spēlē laukumā pavadīja 35 minūtes un 48 sekundes, kuru laikā grozā raidīja trīs no astoņiem divpunktu metieniem, vienu no pieciem tālmetieniem un piecus no sešiem "sodiņiem".

Lai gan liepājniekam bija pieticīga precizitāte no spēles, viņš minūti un 41 sekundi pirms finālsvilpes realizēja divus svarīgus soda metienus, panākdams 105:100, un minūti pirms pamatlaika beigām trieca bumbu grozā no augšas - 109:102.

Latvijas basketbolista kontā bija arī četras atlēkušās bumbas, viena rezultatīva piespēle, viens bloķēts metiens, viena kļūda un divas piezīmes. "Mavericks" ar Porziņģi laukumā iemeta par 13 punktiem vairāk nekā ielaida.

"Domāju, ka mums komandā ir daudz "ieroču" un paņēmienu, ko varam izmantot. Man pašam šajā spēlē neizdevās tas labākais sniegums, bet vairāki citi puiši uzņēmās iniciatīvu," komandas darbu pirmajā "play-off" spēlē izcēla Porziņģis. "Esmu pārliecināts, ka "Clippers" veiks korekcijas spēlēs, bet arī mēs plānojam kļūt labāki."

"Mavericks" pagājušajā sezonā izslēgšanas spēļu pirmajā kārtā "Clippers" zaudēja sešās spēlēs. Porziņģis norādīja, ka aizvadītā sezona devusi lielu pieredzi spēlētājiem, tāpēc arī spēļu galotnēs izdodas neizlaist pārsvaru un izcīnīt uzvaru. Liepājnieks prognozēja, ka otrā spēle starp abām komandām būs ļoti aizraujoša.

"Pirmajā spēlē izdarījām to, ko sagaidījām no sevis, taču jāsaprot, ka sērija ir gara," piebilda Porziņģis.

Pēcspēles preses konferences noslēguma daļā Porziņģim jautājumu bija sagatavojis arī portāla "delfi.lv" žurnālists Reinis Lācis, bet liepājnieka atbilde bija negaidīta.

"Reini, piedod, man nav nekā pret tevi, bet uz šo jautājumu es neatbildēšu," teica Porziņģis.

Komandas tikās arī iepriekšējās sezonas "play-off" pirmajā kārtā, "Clippers" svinot uzvaru sērijā ar 4-2.

"Mavericks" regulārajā čempionātā ieņēma piekto vietu Rietumu konferencē, bet "Clippers" bija ceturtā. Dalasieši pamatturnīrā izcīnīja par piecām uzvarām mazāk nekā pretinieki.

NBA pamatturnīrā komandas šosezon aizvadīja 72 spēles, kas ir par desmit mazāk, nekā ierasts.