Hārtlijs par Kazahstānas izlasi: "Tā ir lieliska komanda, kas vairākus gadus ir saspēlējusies KHL"

Kā zināms, Latvijas izlase sestdien "Arēnā Rīga" pasaules čempionāta otrajā spēlē ar 2:3 pēcspēles metienu sērijā atzina Kazahstānas valstsvienības pārākumu. Dienu iepriekš latvieši ar 2:0 uzveica Kanādu.

"Pretinieki bija svaigāki un labāk slidoja, ātri iespiežot mūs aizsardzības zonā. Aizsardzībā pavadījām pārāk daudz laika savā zonā, taču nedevām viņiem daudz iespēju, turklāt labi vārtos spēlēja Kivlenieks. Tā ir lieliska komanda, kas vairākus gadus ir saspēlējusies KHL. Varēja redzēt, ka komandas kodols ir saspēlējies vairāku gadu garumā," pēcspēles preses konferencē stāstīja Hārtlijs.

Sestdien komandas pieteikumā nebija čempionāta pirmajā spēlē vārtu guvušā Oskara Batņas, kurš mačā ar Kanādu guva traumu.

"Viņš ir savainots un ārsti strādā ar viņu. Nav noteikta laika, kad viņš atgrieztos. Cerams, ka turpmākajās dienās viņam izdosies nedaudz sadziedēt traumu, taču jau tagad ir skaidrs, ka pret Itāliju viņš nespēlēs," atklāja Hārtlijs.

Kanādiešu speciālists arī atzina, ka Latvijas izlase pagaidām nerāda labu sniegumu vairākumā.

"Esam spēlējuši tikai divus mačus un mums nav bijis daudz iespēju spēlēt vairākumā. Rītdien noteikti skatīsimies video un analizēsim. Neesam nostabilizējuši spēli vairākumā, taču to vajadzētu darīt, jo tieši tur sākas mūsu uzbrukums," uzsvēra Hārtlijs.

Latvijas izlases treneris arī veltīja labus vārtus vārtsargam Kivleniekam, kurš divu dienu laikā aizvadījis divus mačus.

"Redzot, kā Kivlenieks spēlēja, var tikai uzteikt viņa sniegumu.

Cilvēki mūsdienu sabiedrībā strādā ļoti daudz, turpretī sportā mēs paliekam arvien nevarīgāki. Neredzēju nekādas problēmas, ka viņš nevarētu spēlēt divus mačus pēc kārtas.

Viņš nespēlēja visu sezonu un bija nocieties spēlēt. Matīss vakar aizvadīja izcilu spēli un šodien viņš mūs vairākas reizes glāba pagarinājumā no vārtu zaudēšanas. Viņš, iespējams, bijis pats labākais mūsu spēlētājs divos mačos," skaidroja Hārtlijs.

Tikmēr izlases aizsargs Uvis Balinskis secināja, ka Kazahstāna kā trumpi izmantoja to, ka bija svaigāka sestdienas mačam.

"Tas varbūt nedaudz palīdzēja. Vārtsargs spēlēja labi, neko sliktu nevaru pateikt. Treniņos esam arī iestrādājuši sapratni ar vārtsargiem, varbūt kādreiz gadās mazas kļūdas vai nesaprašanās," atzina Balinskis.

Cits valstsvienības aizsargs Oskars Cibuļskis uzsvēra, ka mačs bija smags un pretinieki izdarījuši spiedienu uz Latvijas izlases vārtiem.

"Mums vajadzēja izkļūt no savas zonas, kas neizdevās. Tāpat jāmēģina ripu turēt pretinieku zonā, lai aizsargi var izdarīt metienus "no augšas". Kazahstāna izmantoja to pašu taktiku, ko mēs vakar pret Kanādu.

Otrajā dienā spēle ir grūtāka, jo ir nogurušas kājas," stāstīja Cibuļskis.

B apakšgrupā seši punkti divās spēlēs ir Vācijai, četri punkti divos mačos - Latvijai, trīs punkti vienā spēlē - Somijai, divi -Kazahstānai, bet Kanāda, Norvēģija, ASV un Itālija vienā cīņā ir bešā.