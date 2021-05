Piektdien Olimpiskajā dienā kopā vingros vairāk nekā 148 000 dalībnieku

"Olimpiskais mēnesis 2021" noslēgsies 21. maijā ar Olimpisko dienu un kopējo Vislatvijas vingrojumu, kas tiešraidē tiks atspoguļots "Radio SWH", šoreiz viesojoties pie vingrotājiem Ādažos. Vienlaicīgi visās norises vietās rīta vingrošana sāksies plkst.10:00, pēc kā notiks dažādas sportiskas un radošas aktivitātes. Izglītības iestāžu audzēkņi iepazīsies ar dažādiem olimpiskajiem sporta veidiem un to noteikumiem, piedalīsies stafetēs un citās sporta sacensībās.

“Olimpiskās dienas 2021” aktivitātēs 21. maijā, sākot no plkst.9.30, Ādažos Līgo parkā (pretī Ādažu Brīvā Valdorfa skolai), kur bez Ādažu izglītības iestāžu bērniem un jauniešiem, vingros arī LOK vadība – prezidents Žoržs Tikmers un ģenerālsekretārs Kārlis Lejnieks, Ādažu novada pašvaldības pārstāvji un LOK sadarbības partneri.

Jau no plkst. 7:30 līdz 10:30 tiešraidē no Ādažu Līgo parka raidīs LOK informatīvais sadarbības partneris “Radio SWH”, kas savu programmu trīs stundu garumā veltīs “Olimpiskajai dienai 2021”. Gaidāmas interesantas un izklaidējošas sarunas izbraukuma studijā tiešraidē.

Šogad Olimpiskā mēneša tradicionālajām aktivitātēm (Vislatvijas vingrošana, tiešsaistes treniņi, sociālo tīklu izaicinājumi) pievienojās 11 Olimpisko pārgājienu maršruti, kas tika izstrādāti kopā ar LOK ilggadējo partneri akciju sabiedrību “Latvijas valsts mežiem”. Šos pārgājienu maršrutus veidoja olimpieši kopā ar labākajiem Latvijas valsts mežu ekspertiem, aicinot novērtēt sportiskās aktivitātes dabā. Katra taka tika papildināta ar 10 - 30 mežu izzinošiem un sportiskiem uzdevumiem. Trīs no šīm takām iesaka olimpiešu ģimenes - taku Vijciemā iesaka pludmales volejbolista Mārtiņa Pļaviņa ģimene, Kalsnavā viesoties aicina cīkstones Anastasijas Grigorjevas ģimene, savukārt Tērvetes taku iepazīt mudina distanču slēpotājas Patrīcijas Eidukas ģimene.

Šajā olimpiskajā gadā katrs Olimpiskā mēneša dalībnieks varēja izrādīt savu atbalstu mūsu olimpiskajai komandai "Tokija 2020", piedaloties kopējā soļu izaicinājumā “Mēs esam #SPORTIŅĀ”, reģistrējot savas jebkuras aktivitātes soļus platformā distantrace.com. Pašlaik kopīgi noieti ir vairāk nekā 30 000 kilometru, kas nozīmē, ka ceļš no Rīgas līdz Tokijai ir noiets trīs reizes. Distanci veikuši 290 dalībnieki.

Olimpiskā mēneša ietvaros turpinājās arī raidījuma “Olimpiskais detektīvs” 2. sezona, kas četrās raidījumu sērijās turpināja iepazīstināt un aicināja pamēģināt četrus sporta veidus - paukošanu, beisbolu, vieglatlētiku un kalnu riteņbraukšanu.

Šogad Olimpiskā mēneša programmu ir papildinājis "Swedbank" “Naudas plānošanas treniņš”, kurā vidusskolēni "Swedbank" Finanšu institūta ekspertes Evijas Kropas un olimpieša - riteņbraucēja Toma Skujiņa vadībā varēja trenēt savus “prāta muskuļus” naudas un finanšu lietās.

"Olimpisko mēnesi 2021" un "Olimpisko dienu 2021" atbalsta Latvijas Olimpiskās komitejas institucionālie partneri: AS ”Latvijas valsts meži” un SOK Olimpiskā Solidaritāte; LOK Zelta partneri - mazumtirdzniecības tīkls “Rimi Latvia” un AS “LNK Industries”; pasākuma partneris – AS “Swedbank”; LOK informatīvie partneri - SIA “Izdevniecība “Rīgas Viļņi” un AS ”Radio SWH” un "TV3 Group".