Kristaps Porziņģis ar sulīgu danku triumfē NBA aizvadītās nakts topā

Kristapam Porziņģim topā tika atvēlēta pirmā vieta, pateicoties bumbas triecienam grozā no augšas. Porziņģis mačā pret "Raptors" pēdējās ceturtdaļas izskaņā saņēma efektīvu piespēli no Tima Hārdaveja juniora un ar vienu roku trieca bumbu grozā, neskatoties uz pretinieka spēlētāja centieniem to novērst.

Porziņģis ar vienu roku triec bumbu grozā no augšas. (Foto: USA TODAY Sports/Scanpix)

Jauns.lv jau vēstīja, ka "Mavericks" mājās ar 114:110 (31:26, 35:26, 26:31, 22:27) uzvarēja Toronto "Raptors" un svinēja sesto uzvaru pēdējās septiņās spēlēs.

Porziņģis nospēlēja 34 minūtes un 22 sekundes, kuru laikā guva 21 punktu un izcīnīja desmit atlēkušās bumbas, nopelnot "double-double". Viņš iemeta sešus no 14 divpunktu un trīs no pieciem trīspunktu metieniem. Tāpat liepājnieks divreiz rezultatīvi piespēlēja, nopelnīja četras personīgās piezīmes, bet "Mavericks" ar Porziņģi laukumā guva par astoņiem punktiem vairāk nekā ielaida, kas bija otrs labākais rādītājs komandā.

Latvijas basketbolists bija rezultatīvākais Dalasas kluba spēlētājs šajā mačā. Viņš pēc ceļgala savainojuma izdziedēšanas, kas liedza piedalīties septiņās spēlēs, laukumā atgriezās trešdien.

"Mavericks" sezonas pēdējā spēlē svētdien tiksies ar Minesotas "Timberwolves".

Vienu spēli pirms regulārā čempionāta noslēguma "Mavericks" ar 42 uzvarām 71 mačā Rietumu konferencē ieņem piekto vietu. "Mavericks" izslēgšanas spēļu pirmajā kārtā, visticamāk, spēkosies ar Losandželosas "Clippers".

NBA pamatturnīrā komandas aizvadīs 72 spēles, kas ir par desmit mazāk, nekā ierasts.