29 kilogramus smagai daiļslidotājai panākumu vārdā nācies tievēt

Nereti daiļslidotājas publiski runājušas par dažādām ar uztura uzņemšanu saistītām veselības problēmām – anoreksiju, bulīmiju, ortoreksiju un citām. Daiļslidošanā sportistiem ir jābūt vienlaikus gan ar zemu ķermeņa masas indeksu, gan spēcīgiem. Tāpat būtiski ir ilgstoši saglabāt praktiski nemainīgu svaru, lai mazinātu iespējamo savainojumu risku un nezaudētu ierastās kustību amplitūdas, veicot kādu lēcienu.

Sport24 uzrunāja vairākas daiļslidotājas, kas gan vēlējās palikt anonīmas, un uzklausīja viņu bēdu stāstus par drūmo pieredzi sportā. Kāda daiļslidotāja, kas piedalās pāru sacensībās atklāj kādu skarbu gadījumu no savas karjeras: “Es tolaik svēru 29 kilogramus. Mans partneris mani lika svērt trīs reizes dienā un nepārtraukti teica, ka es esmu resna. Vienreiz man pat iesita. Tas tad arī bija punkts mūsu sadarbībā.”

Daiļslidotāja neslēpj, ka gadiem ilgi tievēšanas tabletes bija viņas ikdiena. Ķermenim nobriestot, tas pieņemas svarā un tā ir normāla parādība, tomēr daiļslidotāji ir spiesti no tā izvairīties. Arī šai daiļslidotājai tā bija problēma. Viņa uzklausīja citu meiteņu ieteikumu un sāka lietot tievēšanas zāles, no kurām viņai bija grūti pat staigāt vai saliekt pirkstus, no rītiem pat atvērt acis ķermeņa atūdeņošanās dēļ. Viņa nepārtraukti slikti jutās un iedzina sevi pamatīgā depresijā, kāpēc nācās meklēt speciālistu palīdzību

Sportiste būtu centusies izraisīt sev vemšanu, bet to vienkārši fiziski nespēja, tāpēc atlika ēst pēc iespējas mazāk un lietot tabletes vairāku gadu garumā. Tagad gan situācija ir mainījusies un gan viņas jaunais partneris, gan treneri, gan vecāki palīdz cīnīties ar šīm problēmām. Viņa regulāri apmeklē dietologu un tikai retu reizi noraujas. Šobrīd daiļslidotājai svars staigā ne vairāk par diviem kilogramiem.

Krievija jau ilgus gadus tiek uzskatīta par valsti, kur daiļslidotājiem ir ļoti smagi apstākļi. Uz viņiem tiek uzlikta milzīga gan fiziska, gan emocionāla slodze, tāpēc daudzu talantīgu sportistu karjeras ir krietni īsākas nekā citu valstu vadošajiem sportistiem. Neraugoties uz to, gan Eiropas, gan pasaules līmenī Krievija joprojām tiek uzskatīta par vienu no šī sporta veida lielvalstīm, īpaši sieviešu konkurencē.