Rīgas "Dinamo" turpina papildināt aizsargu līniju; komandā paliks arī Skārlets

Ar labo nūjas tvērienu spēlējošais kanādietis Skārlets "Dinamo" pievienojās pirms pagājušās sezonas un 47 spēlēs kļuva par kluba rezultatīvāko aizsargu. Viņa rēķinā divi vārti un 15 rezultatīvas piespēles, kā arī negatīvs lietderības koeficients -11.

NHL kluba Dalasas "Stars" sistēmas aizsargu 2011.gadā sestajā kārtā ar kopējo 159. numuru draftēja Ņūdžersijas "Devils", taču 28 gadus vecais Kanādas hokejists NHL nav nospēlējis nevienu spēli.

Aizpagājušajā Amerikas Hokeja līgas (AHL) sezonā Skārlets Dalasas fārmkluba Teksasas "Stars" labā 51 mačā guva 16 punktus (pieci vārti un 11 piespēles). AHL aizsargs aizvadījis 325 mačus, gūstot 118 (24+94) rezultativitātes punktus un 256 soda minūtes.

32 AHL "play-off" mačos aizsargs ar labo nūjas satvērienu izcēlies ar trim rezultatīvām piespēlēm un sešām soda minūtēm.

Tāpat "Dinamo" nākamsezon spēlēs Skārleta tautietis Korado. Arī šis 28 gadus vecais aizsargs spēlē labo satvērienu. Viņš pagājušajā sezonā pēc spēka otrajā Zviedrijas līgā ("Allsvenskan") Ērnšeldsvīkas "Modo" rindās 34 spēlēs guva četrus vārtus un 13 reizes rezultatīvi piespēlēja, nopelnot pozitīvu lietderības koeficientu +7.

2011. gada NHL draftā viņu piektajā kārtā ar kopējo 150.numuru izraudzījās Vankūveras "Canucks". NHL viņš "Canucks", Toronto "Maple Leafs" un Pitsburgas "Penguins" komandu sastāvos kopumā aizvadījis 80 spēles, kurās gūti trīs vārti un iekrātas piecas piespēles. Deviņās sezonās AHL viņš piecās dažādās komandās kopumā aizvadījis 271 spēli (19+67).

Tāpat aizsargs iepriekš spēlējis arī Ontario Hokeja līgā, kas ir viena no vairākām Kanādas junioru hokeja līgām.

Iepriekš komanda paziņoja, ka tai nākamsezon palīdzēs aizsargi - Nerijus Ališausks, Ralfs Freibergs, Oskars Cibuļskis, Roberts Mamčics, Kristaps Zīle, Gunārs Skvorcovs un Kristaps Sotnieks, uzbrucēji - Sebastians Venstrems no Zviedrijas, Jeri Karjalainens no Somijas, Aleksandrs Protapovičs no Krievijas, Lauris Dārziņš, Mārtiņš Karsums, Nikolajs Jeļisejevs un Daniels Bērziņš, kā arī čehu vārtsargs Matejs Mahovskis un zviedru vārtsargs Johans Matsons.

"Dinamo" galvenais treneris nākamsezon būs krievu speciālists Sergejs Zubovs, bet viņam asistēs Valērijs Kuļibaba, Oļegs Orehovskis un Edgars Lūsiņš.

Rīdzinieki Gagarina kausā nav spēlējuši septiņas sezonas pēc kārtas, aizvadītajā sezonā paliekot pēdējā vietā līgā.