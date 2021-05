Karsums atgriežas Rīgas "Dinamo" komandā

35 gadus vecais uzbrucējs komandas sastāvā atgriežas pēc astoņu sezonu prombūtnes citos KHL klubos un Vācijas spēcīgākās līgas (DEL) klubā Krēfeldes "Pinguine".

Krēfeldes klubā Karsums iepriekšējā sezonā 25 spēlēs guva trīs vārtus un septiņreiz rezultatīvi piespēlēja, sakrājot arī 12 soda minūtes un +/- rādītāju -21.

Profesionālās karjeras laikā Karsums KHL 11 sezonu laikā "Dinamo" (četras sezonas), Maskavas "Dinamo" (piecas sezonas) un Maskavas "Spartak" (divas sezonas) sastāvā 560 spēlēs guvis 144 vārtus un izdarījis 149 piespēles.

2004.gadā viņu otrajā kārtā ar kopējo 64.numuru NHL jauno spēlētāju draftā izvēlējās Bostonas "Bruins". Vienīgās NHL sezonas laikā, spēlējot "Bruins" un Tampabejas "Lightning" sastāvā, viņš 24 spēlēs guvis vienus vārtus un piecreiz rezultatīvi piespēlējis.

Amerikas hokeja līgā (AHL) četru sezonu laikā, spēlējot Providensas "Bruins" un Norfolkas "Admirals" sastāvā, Karsums 236 spēlēs guvis 64 vārtus un izdarījis 105 piespēles.

Latvijas valstsvienības sastāvā Karsums ir piedalījies divās olimpiskajās spēlēs un četros pasaules čempionātos, izlases sastāvā kopā aizvadot 60 spēles, kurās nopelnīts 41 (19+ 22) rezultativitātes punkts.

Iepriekš komanda paziņoja, ka tai nākamsezon palīdzēs aizsargi - Nerijus Ališausks, Ralfs Freibergs, Oskars Cibuļskis, Roberts Mamčics, Kristaps Zīle, Gunārs Skvorcovs un Kristaps Sotnieks, uzbrucēji - Sebastians Venstrems no Zviedrijas, Jeri Karjalainens no Somijas, Aleksandrs Protapovičs no Krievijas, Lauris Dārziņš, Nikolajs Jeļisejevs un Daniels Bērziņš, kā arī čehu vārtsargs Matejs Mahovskis un zviedru vārtsargs Johans Matsons.

"Dinamo" galvenais treneris nākamsezon būs krievu speciālists Sergejs Zubovs, bet viņam asistēs Valērijs Kuļibaba, Oļegs Orehovskis un Edgars Lūsiņš.

Rīdzinieki Gagarina kausā nav spēlējuši septiņas sezonas pēc kārtas, aizvadītajā sezonā paliekot pēdējā vietā līgā.