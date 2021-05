Izrādot savu neapmierinātību pret komandas īpašniekiem - Gleizeru ģimeni, prāvs skaits fanu protestēja ārā pie stadiona. Daļa no faniem uzskrēja arī uz laukuma, dedzinot dūmu sveces un kliedzot dažādus saukļus.

Fani šādi vēlējās parādīt savu attieksmi pret to, ka "Manchester United" bija to sešu komandu vidū, kas no Anglijas bija apņēmušās dibināt jauno Eiropas Superlīgu. Tiesa, vēlāk atsauca savu dalību projektā.

25 Foto Neapmierinātie "Manchester United" fani iebrūk stadionā un neļauj sākt spēli +21 Skatīties vairāk

Angliju projektā bija gatavi pārstāvēt visi "Lielā sešinieka" klubi - Mančestras "City", Mančestras "United", "Liverpool", Londonas "Arsenal", Londonas "Chelsea" un Totenhemas "Hotspur".

Tikmēr no Spānijas Superlīgā grasījās spēlēt "Barcelona", Madrides "Real" un Madrides "Atletico", bet no Itālijas - Turīnas "Juventus", Milānas "Inter" un "AC Milan".

Neilgi pēc klubu paziņojuma par kopīgu vēlmi izveidot jaunu futbola līgu, tikai retais no futbola sabiedrības nekritizēja Eiropas grandus. Šo ieceri neatbalstīja gan politiķi, gan funkcionāri, kā arī UEFA, kas paziņoja, ka spēlētāji, kuri piedalīsies šajā turnīrā, turpmāk nevarēs pārstāvēt savu valstu izlases.

Pirmā no Anglijas vienībām, kas salūza zem spiediena, bija Mančestras "City", kurai īsi pēc tam sekoja Mančestras "United", "Liverpool", Londonas "Arsenal" un Totenhemas "Hotspur", bet vēlāk par izstāšanos paziņoja arī Londonas "Chelsea".

Trešdien no dalības līgā atteicās arī trīs Itālijas A sērijas superklubi - "AC Milan", Milānas "Inter", Turnīras "Juventus" -, kā arī Madrides "Atletico".

Tas nozīmē, ka no 12 dibinātājklubiem, kas līdz šim bijuši paziņoti, pie sākotnējās ieceres trīs dienas pēc projekta uzsākšanas palikuši vairs tikai abi Spānijas superklubi - "Barcelona" un Madrides "Real".

Itālijas čempione "Juventus", kuras prezidents Andrea Anelli bija viens no neveiksmīgā projekta virzītājspēkiem, skaidroja, ka lielākās daļas dibinātājklubu atkāpšanās padarījusi plānu neiespējamu.

""Juventus " uzskata, ka šobrīd iespējas pabeigt projektu sākotnēji iecerētajā formā ir ierobežotas," paziņoja Turīnas klubs.

Tika gan piebilsts, ka klubs ir "pārliecināts par projekta sporta, komerciālo un juridisko pamatotību".

Kā vēsta LETA, Eiropas Superlīgas plāns paredzēja ievērojamu pieaugumu spēlētāju atalgojumā un lielus ieguvumus pasaules bagātajiem klubiem.

Saistītās ziņas Kāpēc Eiropas futbola "Disnejlendas" mūžs ilga tikai 56 stundas? Eiropas superlīgā paliek vien Spānijas grandi Vadims Ļašenko komentē Eiropas futbola superlīgas idejas dzimšanu un pēkšņo krahu