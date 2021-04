Šteinbergai 30 punkti "Galatasaray" uzvarā Turcijas čempionāta pusfināla spēlē

"Galatasaray" viesos ar 81:73 (20:17, 25:17, 12:32, 24:7) uzvarēja Ankaras "Nesibe Aydin" un sērijā līdz trim uzvarām panāca vadību ar 2-1.

Šteinberga nospēlēja 26 minūtes un 46 sekundes, kuru laikā grozā raidīja septiņus no 11 divpunktu un trīs no pieciem trīspunktu metieniem, kā arī realizēja septiņus no astoņiem "sodiņiem".

Viņa arī izcīnīja piecas atlēkušās bumbas, reizi rezultatīvi piespēlēja, divreiz pārtvēra bumbu, pieļāva četras kļūdas, maču beidza piecu personisko piezīmju dēļ, pretinieces izprovocēja uz sešiem pārkāpumiem, kā arī spēli noslēdza ar mačā labākajiem efektivitātes koeficientu 27 un +/- rādītāju 27.

Ar 30 punktiem Šteinberga kļuva par mača rezultatīvāko dalībnieci, Rīgā spēlējusī Kvanitra Holingsvorta Stambulas vienībā piebalsoja ar 13 punktiem, bet Epifānija Prinsa 11 punktiem pievienoja arī 12 rezultatīvas piespēles.

Ankaras kluba rindās vēl viena "TTT Rīga" vienībā spēlējusī basketboliste Šeilenija Pedija 18 punktiem pievienoja pa septiņām atlēkušajām bumbām un rezultatīvām piespēlēm.

Līdz pat trešās ceturtdaļas vidum vadībā bija viešņas, taču Ankaras basketbolistes pēc Rūtas Hebardas divpunktu metiena panāca pēdējās ceturtdaļas sākumā panāca 68:57 savā labā.

Tad ar 17:0 izrāvienu atbildēja Stambulas basketbolistes, no kuriem deviņus pirmos un 12 punktus kopā guva Šteinberga.

Piektdien abas komandas Ankarā aizvadīs pusfināla sērijas ceturto spēli.

Ceturtdaļfinālā Stambulas klubs ar 2-0 uzvarēja Adanas "Botas".

Stambulas "Fenerbahce" jau iekļuvusi finālā pēc uzvaras pusfināla sērijā ar 3-0 pret Ankaras "Čankaja Universitesi".

Stambulas komanda regulārajā čempionātā 26 spēlēs piedzīvoja vien trīs neveiksmes un ieņēma otro vietu. Bez zaudējumiem regulāro čempionātu noslēdza Stambulas "Fenerbahce".