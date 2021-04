Hokeja federācija vienojusies par izlases papildinājumiem no Ziemeļamerikas; ar vairākiem spēlētājiem vēl daudz neskaidrību

Tāpat tiek turpinātas sarunas arī par citu Ziemeļamerikas zemākajās līgās spēlējošo hokejistu pievienošanos. Šajā sarakstā ir aizsargs Kārlis Čukste, vārtsargi Matīss Kivlenieks un Artūrs Šilovs.

Koziols apstiprināja, ka Kristiāna Rubīna un Jāņa Jaka pārstāvētājām komandām (attiecīgi Toronto “Marlies” un Beiksersfīldas “Condors”) nav iebildumu par spēlētāju došanos uz Rīgu pirms AHL sezonas beigām. Covid-19 gadījumu dēļ “Marlies” pašlaik gan nespēlē, bet pēc sākotnējā spēļu kalendāra Toronto komandai pēdējā spēle ir paredzēta 15. maijā. Visticamāk, tobrīd Rubīns būs jau līgumreisā, ar kuru uz pasaules čempionātu Rīgā dosies Kanādas un ASV izlases. Ļoti iespējams, ka Jaks izlases treniņiem varētu pievienoties pat agrāk, neraugoties uz to, ka Beikersfīldas komandai pēdējā spēle paredzēta 16. maijā.

Rubīns pirms gada parakstīja divu gadu sākuma līmeņa līgumu ar Toronto “Maple Leafs”, tomēr spēcīgajā konkurencē līdz debijai NHL vēl nav nonācis. Šajā sezonā “Maples Leafs” fārmklubā Toronto “Marlies” jūrmalnieks 19 spēlēs sakrājis 3 (1+2) punktus un negatīvu -1 lietderību. Sezonas sākumu Rubīns aizvadīja Dānijā, bet debiju Latvijas izlasē pasaules čempionātā piedzīvoja 2018. gadā.

Jaks šo sezonu sāka Rīgas “Dinamo”, kur 17 spēlēs nopelnīja 4 (1+3) punktus un negatīvu -10 lietderības koeficientu, bet AHL čempionātā 16 spēlēs viņa rēķinā 4 (2+2) punkti un lietderība +1. 25 gadus vecais aizsargs spēlējis trīs pasaules čempionātos – 2014., 2017. un 2019. gadā.

Sarežģītākas izvērtušās pārrunas par aizsarga Kārļa Čukstes iespējamo ierašanos uz Latvijas izlases treniņnometni. Viņš sezonu sāka AHL komandā Sanhosē “Barracuda”, taču tika nosūtīts uz zemāka līmeņa līgu ECHL un sezonu turpina Orlando “Solar Bears” komandā. ECHL sezona beigsies tikai 6. jūnijā. “Mēs no savas puses priekšdarbus esam paveikuši, tagad tas faktiski paliek paša Kārļa lēmums,” situāciju ap uzbrūkošā tipa talantīgo aizsargu komentē Koziols.

“Tas ir komandas darbs,” par “amerikāņu” piesaisti izlasei saka Koziols, īpaši uzsverot Latvijas Hokeja federācijas pārstāvja ASV un Kanādā Viestura Zariņa veikumu.

“Neesam aizcirtuši arī durvis jautājumā par Elvi Merzļikinu. Neatkarīgi no viņa gala lēmuma mums ir interese arī par Matīsu Kivlenieku un Artūru Šilovu,” norāda Koziols, taču šajos gadījumos vēl nav panākta apstiprinoša vienošanās kā ar aizsargu Rubīna un Jaka pārstāvētājiem klubiem.

Jauns.lv jau rakstīja, ka Kolumbusas “Blue Jackets” pārstāvošais vārtsargs Elvis Merzļikins sarunā ar Sportacentrs.com atklāja, ka dažādu iemeslu dēļ apsver iespēju nedoties uz Latviju. "Joprojām sāp plecs, un sieva ir stāvoklī," būtiskākos iemeslus, kāpēc pasaules čempionāts mājās varētu iet secen, uzskaita Merzļikins. "[Ja es brauktu uz Rīgu], viņa šeit būtu viena pati. Tiešām vēlos doties uz pasaules čempionātu, bet galvenais ir ģimene un veselība." Galīgo lēmumu Merzļikins vēl nav paziņojis.

Kivlenieks ir turpat “Blue Jackets” sistēmā. Pērn viņa rēķinā bija sešas spēles NHL čempionātā, taču šosezon pie iespējas vēl nav ticis – spēles laiku “Blue Jackets” vārtos līdz šim sadalījuši tikai Merzļikins un soms Jonass Korpisalo (īss un ne pārāk veiksmīgs iznāciens vienā mačā gan bija vēl vienam somu vārtsargam Veni Vēhvilainenam, kurš gan jau pametis “Blue Jackets” sistēmu) Kivlenieks fārmklubā Klīvlendas “Monsters”aizvadījis septiņas spēles, un visās viņa komanda uzvarēja, Kivleniekam atvairot 92,6 procentus metienu. Kļuvis zināms, ka Korpisalo savainojuma dēļ šosezon vairs nevarēs spēlēt, tādēļ ļoti iespējams, ka Kivlenieks arī šajā pavasarī tiks pie NHL spēļu prakses.

Savukārt 20 gadus veco Artūru Šilovu 2019. gada NHL draftā ar 156. numuru izvēlējās Vankūveras “Canucks” un šonedēļ jaunais spēlētājs pirmo reizi nokļuva NHL komandas pieteikumā spēlē pret Otavas “Senators”. Tiesa, NHL čempionātā viņš vēl nav debitējis, un tuvākajā laikā tas varētu notikt tikai kādas labvēlīgas apstākļu sakritības rezultātā. Arī fārmklubā Manitobas “Moose” viņš aizvadījis tikai vienu spēli.

Latvijas izlases līdz šim vienīgajās pārbaudes spēlēs Slovākijā laiku vārtos uz pusēm sadalīja Jānis Kalniņš un Ivars Punnenovs

Tuvākajā laikā paredzēta videokonference ar Bobu Hārtliju, pēc kuras būs lielāka skaidrība par to spēlētāju loku, kuri turpinās treniņus. Kā zināms, Hārtlijs ar Omskas “Avangard” turpina cīņu par Gagarina kausu – finālā pret Maksavas “CSKA” viņa komanda pēc piecām spēlēm ir vadībā ar 3-2.

Pēc divām pārbaudes spēlēm Slovākijā nekādas kandidātu saraksta korekcijas saīsināšanas virzienā nav notikušas. Vienīgi aizsargs Guntis Galviņš paziņoja, ka personisku apsvērumu dēļ nekandidēs uz vietu komandā.

Visticamāk, darbu turpinās arī Latvijas U-23 komanda, kas pagājušajā nedēļā piedalījās turnīrā Polijā. “Diemžēl komandā bija viens pozitīvs Covid-19 gadījums un tādēļ šiem spēlētājiem pēc atgriešanās no Polijas vajadzēja ieturēt pauzi. Visticamāk, arī šie spēlētāji turpinās treniņus un aizvadīs vismaz vienu pārbaudes spēli pret Latvijas izlasi,” LHF ģenerālsekretārs norāda, ka ļoti pietrūkst vēl kāda pārbaudes spēle un šo problēmu jārisina ar iekšējiem spēlētāju resursiem.

Koziols apstiprināja, ka ir nopirkta aviobiļete Ronaldam Ķēniņam un tuvākajās dienās viņš no Šveices ieradīsies Rīgā. Kandidātu lokā tiek gaidīts nupat par Čehijas čempionu kļuvušais Ralfs Freibergs (viņš bija izslēgšanas spēļu rezultatīvākais aizsargs) un Rodrigo Ābols, kuram vēl turpinās sezona Zviedrijā.

Rūdolfa Balcera iespējamā ierašanās Rīgā atkarīga no Sanhosē “Sharks” rezultātiem NHL čempionātā. Pēc astoņu zaudējumu sērijas haizivīm ir visai nelielas izredzes iekļūt Stenlija kausa izcīņā, tātad Balceram sezona varētu beigties jau 12. maijā un viņš varētu būt viens no tiem, kas Rīgā ieradīsies ar tiešo reisu no Ņujorkas. LHF tajā ir rezervējusi pavisam piecas vietas.

Ar lielu pārliecību var apgalvot, ka pasaules čempionātā nepiedalīsies Latvijas pēdējo gadu labākais centra uzbrucējs Teodors Bļugers, kurš Pitsburgas "Penguins" rindās aizvada savu karjeras labāko sezonu NHL. Tedijs un pingvīni pasaules čempionāta laikā cīnīsies par Stenlija kausu.

Vienīgās pārbaudes spēles pirms pasaules čempionāta Latvijas izlasei paredzētas 14. un 15. maijā pret Šveices izlasi. Dienu vēlāk visi pasaules čempionāta dalībnieki dosies “burbulī”, bet pirmo pasaules čempionāta spēli Latvija aizvadīs 21. maijā pret Kanādu.