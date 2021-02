Treneris pēc vēl vienas ne pārāk sekmīgas spēles aizstāv Dāvi Bertānu

Jau ziņots, ka Bertāns otrdien guva sešus punktus un kopā ar Vašingtonas "Wizards" komandu cieta zaudējumu. "Wizards" savā laukumā ar rezultātu 121:132 (23:40, 40:35, 27:31, 31:26) atzina Portlendas "Trail Blazers" pārākumu.

Bertāns otrdien spēlēja 30 minūtes un četras sekundes, šajā laikā realizējot divus no desmit tālmetieniem. Šosezon Bertāns realizējis 31,5% tālmetienu un 33,3% metienu no spēles, kas ir par aptuveni desmit procentiem mazāk jeb krietni sliktāk, nekā viņa iepriekšējās sezonās iespētais. Pēc atgriešanās no pašizolācijas viņš grozā raidījis tikai piecus no 28 "trejačiem".

"Apzinos, ka mums vajag viņa metēja dotības un viņa spēli laukumā. Viņš ir neatlaidīgs, un arī es nepadošos. Zinu viņa iespējas mums palīdzēt un viņš to darīs. Jā, līdz šim pietrūkst stabilitātes, taču viņš iekļausies ritmā, kurā atkal precīzi metīs, un nevaru to sagaidīt," pēc spēles sarunā ar ASV medijiem pauda Brukss.

Bertānam sezonas pirmajā pusē ir bijušas grūtības iekļauties spēļu ritmā, jo darba vīzas aizkavēšanās dēļ viņš novēloti pievienojās komandas treniņiem. Tāpat Bertāns janvārī bija starp tiem "Wizards" basketbolistiem, kuriem Covid-19 protokola dēļ bija jāpavada laiks pašizolācijā.

"To var risināt tikai minūtes laukumā. Es viņam šodien iedevu papildus minūtes, jo viņš mums ir vajadzīgs. Viņš nav metējs, kurš realizē tikai divus no desmit tālmetieniem, nav. Esmu redzējis to iepriekšējā sezonā, redzu to treniņos un pirms spēlēm. Mums vajag viņam ļaut izdarīt metienus un viņš tos realizēs," uzsvēra Brukss.

"Wizards" treneris atzīmēja, ka latviešu basketbolists vēlas spēlēt labāk un nevaino viņu otrdien piedzīvotajā zaudējumā.

"Šī zaudējuma iemesli nav meklējami viņa nerealizētajos metienos vai tajā, ka nevarēja atrast brīvās pozīcijas. Tas bija visas komandas sniegums. Visi pielika savu roku šajā zaudējumā un mums jākļūst labākiem, tajā skaitā arī man," secināja Brukss.

Bertāns šosezon piedalījies 14 spēlēs, kurās vidēji 25 minūtēs guvis 10,6 punktus, izcīnījis 2,9 atlēkušās bumbas un 1,1 reizi rezultatīvi piespēlējis.

"Wizards" ar četrām uzvarām 17 mačos ir pēdējā starp 15 Austrumu konferences komandām un šobrīd tai ir sliktākā bilance visā līgā.