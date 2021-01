Bertāns un Timma kopā gūst 23 punktus kārtējā "Himki" zaudējumā; Šmits un "Barcelona" saglabā Eirolīgas līderpozīciju

"Himki" mājās ar 93:95 (15:26, 29:18, 31:29, 18:22) piekāpās Minhenes "Bayern".

Bertāns laukumā pavadīja 28 minūtes un piecas sekundes, kuru laikā izcēlās ar 15 punktiem, vienu atlēkušo bumbu un vienu pārtvertu bumbu. Basketbolists grozā raidīja vienu no diviem divpunktu un trīs no pieciem trīspunktu metieniem, kā arī realizēja četrus no pieciem "sodiņiem". Tāpat Bertāns nopelnīja trīs personīgās piezīmes, pretiniekus izprovocēja uz diviem noteikumu pārkāpumiem spēli noslēdza ar 12 efektivitātes koeficienta punktiem, kas bija otrs labākais rādītājs komandā.

Viņa tautietis Timma nospēlēja 25 minūtes un 50 sekundes, kuru laikā iekrāja astoņus punktus, izcīnīja piecas atlēkušās bumbas un divreiz pārtvēra bumbu. Timma grozā raidīja vienu no diviem divpunktu un divus no astoņiem trīspunktu metieniem. Basketbolists arī nopelnīja četras personīgās piezīmes, pretiniekus izprovocēja uz vienu noteikumu pārkāpumu un spēli noslēdza ar pieciem efektivitātes punktiem.

Rezultatīvākais "Himki" rindās ar 32 punktiem un 11 rezultatīvām piespēlēm bija Aleksejs Šveds, bet otrā laukuma pusē Niks Vīlers-Babs iekrāja 25 punktus, astoņas atlēkušās bumbas un piecas rezultatīvas piespēles.

"Himki" piedzīvojuši 14 zaudējumu pēc kārtas, kas ir atkārtots visu laiku lielākais pēc kārtas zaudēto spēļu skaits vienā ULEB Eirolīgas sezonā. Piekāpjoties jau nākamajā spēlē pret šobrīd veiksmīgāko sacensību komandu - Stambulas "Fenerbahče" -, kas uzvarējuši pēdējās septiņās spēlēs, tiks pārspēt 2001./02. gada sezonā Londonas "Towers" sasniegtais antirekords.

Tāpat otrdien maču aizvadīja arī Rolanda Šmita pārstāvētā Spānijas komanda "Barcelona", kas mājās ar 85:81 (16:14, 28:19, 25:17, 16:31) uzvarēja Sanktpēterburgas "Zeņit".

Šmits šajā spēlē laukumā pavadīja 17 minūtes un 46 sekundes, kuru laikā guva divus punktus, izcīnīja trīs atlēkušās bumbas, reizi rezultatīvi piespēlēja un vienreiz pārtvēra bumbu. Basketbolists grozā raidīja vienīgo divpunktu metienu, bloķēja vienu metienu, pieļāva vienu kļūdu, nopelnīja divas personīgās piezīmes un spēli noslēdza ar pieciem efektivitātes koeficienta punktiem.

Barselona komandā 18 punktus guva Brendons Deiviss, bet "Zeņit" rindās pa 15 punktiem iemeta Artūrs Gudaitis un Mateušs Ponitka. Pirmais no viņiem arī izcīnīja sešas atlēkušās bumbas, bet Ponitka iekrāja par divām vairāk, kā arī piecas reizes rezultatīvi piespēlēja.

Turnīra līdere ar 16 uzvarām 22 spēlēs ir "Barcelona", Jāņa Strēlnieka pārstāvētā Maskavas CSKA seko ar 15 panākumiem 21 mačā, bet Artūra Kuruca pārstāvētā Vitorijas "TD Systems Baskonia" iekrājusi deviņas uzvaras 21 duelī un ierindojas 13. pozīcijā. Bertāna un Timmas komanda "Himki" 22 spēlēs uzvarējusi vien divreiz un ierindojas pēdējā jeb 18. vietā.

Arī šosezon Eirolīgā ir pārstāvētas desmit valstis ar 18 komandām, kas ir tikpat, cik iepriekšējā sezonā. Komandas aizvadīs divu apļu turnīru, labākajām astoņām iekļūstot izslēgšanas turnīrā. Eirolīgas čempione tiks noskaidrota Ķelnē, kur notiks finālčetrinieka turnīrs.

Pagājušajā sezonā čempione netika noskaidrota, turnīram noslēdzoties sešas kārtas pirms regulārā čempionāta beigām.