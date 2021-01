Mairis Briedis pārslimojis Covid-19. Domā, ka vīrusu atnesuši bērni

Briedis atklāj, ka slimojis četras dienas. "Divas dienas bija galvassāpes, divas dienas bija drudzis un tad pazuda oža. Tas bija viss. Tā bija viegla saslimšana," stāsta Briedis.

Sportists uzskata, ka vīrusu saķēris no bērniem, kuri apmeklējuši skolu. Zināms, ka Mairim Briedim ir pieci bērni - trīs dēli no sievas Jūlijas, kā arī divi dēli no iepriekšējām attiecībām, kuri gan dzīvo ar māti Lielbritānijā.

Bokseris intervijā stāsta, ka pandēmijas laikā saglabā pozitīvu garu, jo zina, ka situācija varēja būt arī sliktāka. "Katru dienu es pateicos Dievam, ka es uzvarēju turnīrā, saņēmu naudu, un man ir daudz vieglāk nekā daudziem citiem visā pasaulē," pandēmijas laiku komentē Briedis. "Viņi iet uz darbu un dzīvo no algas līdz algai, tas ir liels stress, liels izaicinājums. Esmu pateicīgs par to, kādā situācijā esmu."

Pēc pērnā gada septembra cīņas ar kubieti Junielu Dortikosu Briedis gribējis braukt uz Turciju, bet pandēmijas dēļ ceļojuma plānošana kļuvusi pārāk sarežģīta.

Saistītās ziņas "Par saviem grēkiem man vēl būs jāatbild" - ekskluzīva saruna ar Mairi Briedi un viņa Jūliju Briedis vēršas pie tautas, aicinot izteikt ierosinājumus filmai, kas tiek uzņemta par viņu “Miljons laimi negarantē!” - Mairis Briedis par uzvarām, Dievu un patiesajām vērtībām

Zināms, ka Briedis pēc sensacionālās uzvaras Pasaules Boksa supersērijā, iegūstot Muhameda Ali trofeju un Starptautiskā Boksa federācijas (IBF) čempiona jostu apsver pāriešanu uz supersmago svara kategoriju.