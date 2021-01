FOTO: handbola izlases līderis ar ne pārāk sportisku augumu - pasaules čempionāta kolorītākais dalībnieks

Kongo Demokrātiskās Republikas handbolisti, no kuriem lielākā daļā ikdienā spēlē Francijas zemākajās līgās, šogad debitē planētas meistarsacīkstēs un tās sākuši ar diviem likumsakarīgiem zaudējumiem 22:28 pret vienu no Dienvidamerikas smagsvariem Argentīnu un vienu no sacensību galvenajām favorītēm Dāniju – 19:39. Kongiešiem gan vēl priekšā galvenais mačs turnīrā pret Bahreinu, kas arī ļaus noskaidrot, vai izdosies iekļūt 24 labāko pasaules izlašu vidū, vai arī nāksies samierināties ar pēdējo vietu grupā un cīņām pret citām lejasgala komandām.

Kongo izlases rindās pamānāmākais vīrs noteikti ir līnijas spēlētājs Gatjērs Mvumbi-Tjerī, kurš ikdienā spēlē Francijas pēc spēka ceturtās līgas klubā AC “Dreaux”. Mvumbi-Tjerī divos līdzšinējos mačos katrā guvis pa četriem vārtiem, esot izlases rezultatīvākā spēlētāja godā. Tomēr ne vien rezultativitāte, bet arī izskats ļauj Gatjēram izcelties uz citu Kongo DR handbolistu fona. Viņa auguma parametri tiek minēti kā 192 centimetru augums un 110 kilogramu svars, tomēr vizuāli šis līnijas spēlētājs izskatās krietni raženāks.

Apskatot citās grupās notiekošo, Latvijas handbola līdzjutējus noteikti interesē mūsu valstsvienības pretinieku Eiropas čempionāta kvalifikācijā panākumi. Baltkrievijas izlase ne bez pūlēm, nospēlējot neizšķirti ar Krievijas Handbola federācijas izlasi, zaudējot Slovēnijai un uzvarot Dienvidkoreju iekļuvusi labāko 24 komandu pulkā. Līdzīgi panākumi arī norvēģiem, kas spēja pieveikt Šveici un Austriju, bet piekāpās Francijai.

Tikmēr Latvijas izlasi kādreiz pārstāvējušais Islandes izlases spēlētājs 40 gadus vecais Aleksandrs Pētersons palīdzējis savai valstsvienībai trīs mačos ar sešiem vārtu guvumiem. Islandiešiem arī divas uzvaras trīs spēlēs (panākumi pret Alžīriju un Maroku, zaudējums pret Portugāli) un vieta sacensību nākamajā kārtā.