Par Latvijas gada spēlētājiem badmintonā atzīti Bērziņš un Romanova

Iepriekš Latvijas badmintona Gada balvas ceremonijas ir notikušas klātienē, sākotnēji svinīgā atmosfērā pasniedzot balvas, pēc tam saviesīgi ballējoties. Šogad tas nebija iespējams Ārkārtas situācijas ierobežojumu dēļ. "Mēs apzināti izvēlējāmies piektdienas vakaru, zinot, ka visi sveicēji, apsveicamie un interesenti būs mājās tāpat komendantstundas dēļ. Tā bija iespēja visus virtuāli sapulcināt kopīgā pasākumā, atskatoties uz aizvadītajā gadā notikušo," informē Latvijas Badmintona federācijas Valdes priekšsēdētāja vietnieks Gunārs Lūsveris, viņš bija arī viens no pasākuma vadītājiem.

"2020.gads bija īpašs Covid-19 dēļ. Bija arī ierosinājums šogad Latvijas badmintona Gada balvas nepiešķirt. Taču, neskatoties uz ierobežojumiem, ir notikušas sacensības, Latvijas spēlētāji ir piedalījušies Pasaules un Eiropas reitinga turnīros, tai skaitā Eiropas čempionātos. Spēlētāji ir trenējušies, treneri ir trenējuši, tiesneši ir tiesājuši. Mums ir ar ko lepoties, to arī izvērtēsim," skaidro Gunārs Lūsveris.

Arī šogad tiks saglabāts nemainīgs LBF ģenerālsekretāra Kristians Rozenvalda radītais balvas dizains - tas ir svečturis badmintona bumbiņas veidolā, kuru no baltā māla darina Jelgavas keramiķe Una Ļaha. Taču balvas pie saņēmējiem nonāks vien tad, kad tās varēs pasniegt klātienē. Ieplānots, ka katram tā tiks individuāli aizvesta, sarīkojot atsevišķu fotografēšanos un intervēšanu.

Latvijas badmintona Gada balvas pasniegšanas ceremonijas 3 stundu ilgo tiešraidi varēja redzēt ne tikai interneta lapā Badminton.lv, bet arī portālos Sportacentrs.com, Delfi.lv un Liepājas reģionālajā portālā ReKurZeme.lv. Tiešraides ierakstu var noskatīties arī Youtube kanālā "Badminton LV".

Uzrunā no Eiropas Badmintona konfederācijas biroja Dānijā, Džimijs Andersens akcentēja, ka Latvijas Badmintona federācija noteikti var būt lepna par to, kas ir paveikts 2020.gadā, spītējot Covid-19 ierobežojumiem. Jelgavā augusta nogalē notikušais turnīrs "Yonex Latvia International" bija pirmais Pasaules reitingā pēc ilgstošās pauzes, tāpēc par to bija publikācijās visā pasaulē. Savukārt Latvijā rīkotie semināri esot iekustinājuši procesus ne tikai Eiropā, bet pat Dienvidamerikā.

Uzsākot Latvijas badmintona Gada balvas pasniegšanas ceremoniju, Latvijas Badmintona federācijas ģenerālsekretārs Kristians Rozenvalds precizēja, ka šobrīd Latvijas badmintona reitingā ir reģistrēti 1354 aktīvie spēlētāji, tai skaitā 756 vīrieši un 598 sievietes, kas norāda uz labu dzimumu līdzsvaru.

2020.gadā tika uzsāktas jaunas sacensības, tai skaitā EHR augstskolu līga, "Megogo" senioru tūre, kā arī Alojas / Ceresit vīriešu un sieviešu komandu kausi. Jauna iniciatīva bija arī Latvijas un Igaunijas komandu tikšanās, kas turpmāk iecerēta 22.jūnijā, pieminot Latvijas un Igaunijas sadarbību Cēsu kaujās 1919.gadā.

Balvu "Gada pāris" jau trešo gadu pēc kārtas saņēma Liāna Lencēviča & Jekaterina Romanova. Šis pāris 2020.gada sākumā uzvarēja Latvijas čempionātā, kā arī februārī piedalījās Eiropas sieviešu komandu čempionātā Francijā, bet decembrī piedalījās Eiropas jauko komandu čempionātā Portugālē. Balvu tiešsaistē pasniedza Latvijas pludmales volejbola zvaigzne Aleksandrs Samoilovs, novēlot kopīgu dalību Parīzes Olimpiskajās spēlēs.

Siguldiete Anna Kupča saņēma balvu "Gada sasniegums" par Latvijai vēsturisko uzvaru Eiropas U17 reitinga turnīrā Yonex Latvia U17. Likumsakarīgi, ka Anna Kupča saņēma arī balvu "Gada juniors". Apsveicot uzvarētāju, Latvijas Olimpiskās komitejas prezidents Žoržs Tikmers novēlēja Annai Kupčai piepildīt ikviena sportista sapni - dalību Olimpiskajās spēlēs.

Divas balvas šogad saņēma arī valmieriete Arīna Babre. Piedaloties 29 turnīros 2020.gadā, viņa nopelnīja balvu "Gada aktīvākais". Otro balvu "Gada paraugs" pasniedza treneris Helmuts Rodke, īpaši uzsverot Arīnas centību un apņēmību. "Arīna jau 6:55 no rīta bija sporta zālē Rīgā, bet lai tur nokļūtu, viņa pirms tam ar diviem transportiem brauca no Valmieras. Kaut man būtu tāda enerģija!" stāstīja Helmuts Rodke.

Uz Valku šogad aizceļo divas balvas, jo Valkas starptautiskais dubultspēļu turnīrs saņēma balvu "Gada notikums", bet Valkas treneris Aleksandrs Božeņeckis saņēma balvu "Gada treneris". Gandarīts par šādiem sasniegumiem bija arī ceremonijā klātesošais Valkas novada domes priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis, pieminot, ka šogad, neskatoties uz spiedīgajiem budžeta apstākļiem, pašvaldības līdzfinansējums badmintonam pieaugs.

Pie divām balvām tika arī Liepāja. Ceremonijas sākumā balvu "Par mūža ieguldījumu" 82 gadu vecumā saņēma badmintona tradīciju aizsācējs Liepājā Daumants Kripēns, kuru tiešsaistē sveica viņa audzēkņi, tai skaitā Liepājas badmintona kluba šī brīža vadītājs Aigars Brečs, Armands Dīriņš un dēls Mārcis Kripēns. Turklāt, Aigars Brečs arī pats saņēma balvu "Gada seniors", to viņam pasniedza Olimpiskais čempions un Latvijas Sporta veterānu - senioru savienības prezidents Ivans Klementjevs.

Balvu "Gada medijs" šogad saņēma portāls "Jauns.lv". "Bija liela konkurence, tai skaitā daudz un interesantas publikācijas bija portālos Sportacentrs, Delfi, LSM un LA, bija arī spēļu tiešraides no Pasaules turnīriem Best4Sport. Taču īpaši gribas akcentēt portālu Jauns.lv, kurā bija iespējams lasīt publikācijas par ārzemju sportistiem latviešu valodā," precizē Kristians Rozenvalds.

Balvu "Gada vēstnesis" saņēma pasaules čempions ūdens motosportā Uģis Gross. "Viņa atgriešanās badmintonā bija kā notikums, kas pievērsa uzmanību ne tikai badmintona kopienā, bet arī ārpus tās. Ikvienu uzrunā Uģa Grosa iepriekš izcīnītais Pasaules čempiona tituls, ikvienu uzrunā tas, ka Uģis ir traucies pa ūdeni F1 bez bremzēm 230 km/h ātrumā. Uģis ir hiperaktīvs, viņš šajā sezonā bija 3. aktīvākais spēlētājs, viņš aizrauj spēlēt citus, meklē arvien jaunas iespējas. Viņš ir īsts badmintona vēstnesis," precizē Kristians Rozenvalds.

Balvu "Gada ģimene" saņēma Bajāru ģimene, tai skaitā vecvecāki Gunārs un Mairita, mazbērni Oskars un Regnārs, kā arī vecāki Viesturs un Ilze. Balvu "Gada ģimene" pasniedza Lavazza/Merrild vadītājs Baltijas valstīs Dzintars Līcis.

Balvu "Gada klubs" no Latvijas komandu sporta spēļu asociācijas izpilddirektora Kaspara Gorkša saņēma klubs "Rīgas badmintona skola" / "Rīgas skolēnu pils".

Balvu "Gada tiesnesis" saņēma Kristaps Pilveris. 2020.gads viņam bija īpašs, jo februārī tiesājot spēles Eiropas jaukto komandu čempionātā, Kristaps nokārtoja pārbaudījumu, lai kļūtu par Eiropas akreditēto paaugstinājuma tiesnesi.

Balvu "Gada uzlecošā zvaigzne" saņēma Rīgas Valsts 3.ģimnāzijas skolniece Elza Zitāne, un zīmīgi, ka balvu viņai pasniedzas šīs skolas direktors Andris Priekulis.

Balvu "Gada skola" saņēma Preiļu 1.pamatskola, jo šajā skolā vēl decembrī, kad pandēmijas otrais vilnis jau bija apturējis teju visu, izņemot mācību procesu skolas jaunākajās klasēs, izdevās noorganizēt "Adventure's zone" badmintona turnīrus desmit klasēm. Patiecoties "Adventure's zone" badmintona turnīriem, badmintons bija viens no retajiem sporta pasākumiem, kas turpinājās skolās arī 2020.gada nogalē. Balvu Preiļu 1.pamatskolas sporta skolotājam Ilmāram Madelānam pasniedza "Adventure's zone" radošais direktors Miķelis Visockis.

Balvu "Gada augstskola" šogad pirmo reizi saņēma Latvijas Universitāte. Šis bija gads, kad Latvijas Universitātē ar jaunu vērienu atsākās badmintona tradīcijas, tai skaitā Latvijas Universitātei piešķirot stipendiju badmintona spēlētājai Liānai Lencēvičai, kā arī Latvijas Universitātes komandai kā pirmajai piesakoties uz EHR Augstskolu līgas komandu turnīru. Balvu Latvijas Universitātes Sporta centra direktoram Uģim Biseniekam pasniedz Latvijas augstskolu sporta savienības valdes priekšsēdētāja Agita Ābele.