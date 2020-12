Bērziņš un Freimanis Polijas čempionātā kopā gūst vairāk nekā trešdaļu no savas komandas punktiem

Zelonas Guras vienība viesos ar 99:80 (32:22, 26:21, 21:16, 20:21) uzvarēja Ščecinas "King".

Bērziņš laukumā pavadīja 28 minūtes un 18 sekundes, ar 22 gūtiem punktiem kļūstot par savas vienības otru rezultatīvāko spēlētāju. Basketbolists grozā raidīja abus divpunktu un četrus no pieciem trīspunktu metieniem, kā arī realizēja sešus "sodiņus".

Tāpat viņš izcīnīja četras atlēkušās bumbas, tikpat reizes rezultatīvi piespēlēja, divreiz pārtvēra bumbu, nopelnīja trīs personīgās piezīmes, pretiniekus izprovocēja uz četriem noteikumu pārkāpumiem un spēli noslēdz ar pozitīvu +/- rādītāju 15, kas bija trešais labākais rādītājs komandā.

Tikmēr Freimanis laukumā pavadītajās 25 minūtēs un 52 sekundēs izcēlās ar 12 punktiem, četrām atlēkušajām bumbām un divām piespēlēm. Basketbolists iemeta vienu no diviem divpunktu un trīs no septiņiem trīspunktu metieniem, kā arī realizēja vienu no diviem "sodiņiem".

Freimanis arī pieļāva divas kļūdas, nopelnīja divas personīgās piezīmes, izprovocēja vienu noteikumu pārkāpumu un spēli noslēdza ar +/- rādītāju 4.

Rezultatīvāks par Bērziņu Zelonas Guras vienībā ar 24 punktiem bija Gabriels Lundbergs, kuram arī piecas rezultatīvas piespēles. Mājinieku rindās 16 punkti Maiklam Fakuadem.

Ar 15 uzvarām 17 spēlēs latviešu pārstāvētais klubs Polijas čempionātā ieņem pirmo vietu, kamēr Mārtiņa Laksas pārstāvētā Ļubļinas "Start" ar 12 panākumiem atrodama ceturtajā pozīcijā. Tikmēr Roberta Stumbra pārstāvētā Radomas "HydroTruck" 18 mačos tikusi pie piecām uzvarām un ierindojas 15.vietā 16 komandu vidū.