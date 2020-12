Latvijas futbola izlase Pasaules kausa kvalifikāciju sāks pret Melnkalni

Jau ziņots, ka Latvijas vīriešu futbola izlase 2022.gada Pasaules kausa kvalifikācijas Eiropas zonas G grupā tiksies ar Nīderlandi, Turciju, Norvēģiju, Melnkalni un Gibraltāru, noskaidrojās pirmdien Cīrihē notikušajā izlozē.

Nīderlande tika ielozēta no pirmā groza, Turcija - no otrā, Norvēģija - no trešā, Melnkalne - no ceturtā un Gibraltārs - no sestā.

Otrdien FIFA apstiprināja Eiropas Futbola federāciju asociācijas (UEFA) zonas spēļu kalendāru.

Zināms, ka trīs no četriem sabraukumiem Latvijas izlase sāks mājās. Tikai gada pēdējā treniņnometne novembrī būs jāsāk ar izbraukuma spēli.

Noskaidrojies, ka Latvijas izlasei kvalifikācijas turnīrā pirmais mačs mājās 24.martā gaidāms pret Melnkalni. Trīs dienas vēlāk viesos paredzēta tikšanās ar Nīderlandi, bet 30.martā latvieši viesosies Turcijā.

Pēc tam nākamais mačs 1.septembrī Rīgā paredzēts pret Gibraltāru, trīs dienas vēlāk Latvijā viesosies norvēģi, bet 7.septembrī viesos gaidāma atbildes spēle pret Melnkalni. 8.oktobrī Latvijā būs redzama Nīderlandes izlase, trīs dienas vēlāk arī Turcijas valstsvienība, bet 13. un 16.novembrī viesos būs jātiekas ar Norvēģiju un Gibraltāru.

Tikai viena no piecām mājas spēlēm Latvijas izlasei plānota plkst.19, taču LFF ziņo, ka ar pretiniekiem notiks sarunas par spēļu iespējamu pārcelšanu uz šo laiku, jo pārējie dueļi pagaidām plānoti plkst.21.45.

Eiropas zonā izlases sadalītas pa desmit apakšgrupām - piecās pa piecām izlasēm un piecās pa sešām izlasēm. Pasaules kausa finālturnīram kvalificēsies desmit grupu uzvarētājas, bet "play-off" kārtā piedalīsies desmit otro vietu ieguvējas un divas labākās UEFA Nāciju līgas komandas, kas apakšgrupās būs ārpus labāko divnieka.

Izslēgšanas turnīrā 12 izlases tiks sadalītas trīs "play-off" zaros, kur 2022.gada martā tiks noskaidrotas vēl trīs finālturnīra dalībnieces.

2022.gada Pasaules kausa finālturnīrs norisināsies Katarā, un karsto laikapstākļu dēļ turnīrs tiks izspēlēts ziemā no 21.novembra līdz 18.decembrim.

2022.gadā Katarā notiks pēdējais Pasaules kausa finālturnīrs, kurā piedalīsies 32 komandas. 2026.gada turnīrā, kuru uzņems Kanāda, Meksika un ASV, piedalīsies 48 izlases.

Gatavošanās Pasaules kausa finālturnīram nav iztikusi bez starpgadījumiem, piemēram, rīkotāji tiek vainoti korupcijā, lai iegūtu tiesības uz četrgades vērienīgākā sporta notikuma organizēšanu. Tāpat Katara saņēmusi kritiku no cilvēktiesību aizsardzības organizācijām par darbaspēka sliktajiem apstākļiem.

Pašreizējā pasaules čempione ir Francija, kas fināla Krievijā ar 4:2 pārspēja Horvātiju. Trešo vietu ieņēma Beļģija, kas ar 2:0 pieveica Angliju.