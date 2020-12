Babkina ar 19 punktiem palīdz "Nadežda" komandai izcīnīt uzvaru FIBA Eirolīgas spēlē

Orenburgas vienība Stambulā A grupas spēlē divu Krievijas komandu duelī ar rezultātu 77:74 (15:21, 19:26, 26:14, 17:13) pārspēja Kurskas "Dinamo".

Babkina laukumā pavadīja 30 minūtes un 49 sekundes, kuru laikā grozā raidīja piecus no sešiem tālmetieniem un divus no sešiem divpunktu metieniem. Viņa ar precīzu "trejaci" no teju laukuma vidus noslēdza pirmo puslaiku, panākdama 34:47.

Tāpat latviešu basketboliste septiņas reizes rezultatīvi piespēlēja, pieļāva četras kļūdas, vienu reizi pārkāpa noteikumus un iekrāja 17 efektivitātes koeficienta punktus. Babkinai bija pozitīvs +/- rādītājs 23, kas bija labākais rezultāts vienībā.

"Nadežda" komandā 19 punktus guva arī Anastasija Logunova, kura pievienoja arī 12 atlēkušās bumbas. Pretiniecēm 29 punkti bija Arikei Ogunbovalei.

Trešdien Orenburgas klubs spēkosies ar Salamankas "Permfumerias Avenida" no Spānijas. Turnīra saimniece Izmitas "Belediyespor" pēc Covid-19 uzliesmojuma šonedēļ Stambulas "burbulī" nespēlēs.

Citā mačā Kristīne Vītola debitēja Stambulas "Fenerbahce" komandā, kas savā laukumā notiekošo B grupas "burbuli" sāka ar uzvaru 77:70 (13:23, 19:20, 25:19, 20:8) pār Prāgas ZVVZ USK.

Vītola spēlēja četras minūtes un 58 sekundes, kuru laikā izpildīja vienu neprecīzu tālmetienu un divas reizes pārkāpa noteikumus.

Uzvarētājām savā pirmajā Eirolīgas spēlē ar 30 punktiem un 11 atlēkušajām bumbām izcēlās Satū Sabalī, bet pretiniecēm 16 punkti un 12 bumbas zem groziem bija Ališai Tomasai, kura spēlēja bez maiņām.

Vēl šajā grupā spēlē Lionas ASVEL (Francija) un Gundara Vētras trenētā Gdiņas "VBW Arka" (Polija).

Tāpat kā Izmitas klubu, arī Anetes Šteinbergas pārstāvēto Stambulas "Galatasaray" skāris Covid-19 uzliesmojums, tādējādi tā nevar spēlēt C grupas "burbulī" Ungārijas pilsētā Šopronā. Ungārijā vietējā "Sopron" spēkosies ar diviem Francijas klubiem - Buržas "Tango" un "Basket Landes".

Tikmēr "TTT Rīga" šodien Žironā uzsāks cīņas C grupas "burbulī", kur cīnīsies ar vietējo "Spar Citylift", titulēto Krievijas vienību Jekaterinburgas UGMK un Itālijas klubu Skio "Famila".

Pirmā apļa spēles notiks šonedēļ, bet otrā apļa mači varētu notikt no 17. līdz 23.janvārim.

FIBA valde septembrī lēma, ka Eirolīgas turnīrā tiks mainīts izspēles formāts. Šāds lēmums pieņemts, vērtējot Covid-19 izplatību Eiropā, kā arī par prioritāti nosakot spēlētāju un pārējo iesaistīto personu drošību.

Jaunā izspēles kārtība nosaka, ka kvalifikācijas turnīrs notika vienā pilsētā ar vienu spēli. Savukārt grupu turnīrā komandas tiks sadalītas četrās grupās pa četrām katrā.

Katras grupas divas labākās komandas iekļūs ceturtdaļfinālā, bet trešo vietu ieguvējas neturpinās cīņu līmeni zemākajā Eirokausā. Tikmēr ceturtdaļfināla spēles notiks vienā arēnā, komandām aizvadot tikai vienu spēli. Ceturtdaļfināli plānoti 14.-20.martā.

Ceturtdaļfināla uzvarētājas turnīru turpinās "Final 4".