Entonijs un Vanvlīts paliks "Trail Blazers" un "Raptors"; Heivords pievienosies "Hornets"

Entonijs aizvadīs savu 18.sezonu NBA un panācis vienošanos ar "Trail Blazers". Iepriekšējā sezonā viņš Portlendas komandas sastāvā piedalījās 58 spēlēs, kurās caurmērā guva 15,4 punktus.

Viņš NBA karjerā guvis 26 446 punktus, kas visu laiku rezultatīvāko spēlētāju sarakstā dod 15.vietu. Par 50 punktiem vairāk ir 14.pozīcijā esošajam Timam Dankanam, līdz Dominikam Viljamsam ir 220 punkti, 266 punktus vairāk guvis Oskars Robertsons, bet 11.vietu aizņēmušais Hakīms Oladžuvons ir 500 punktu attālumā.

Tāpat "The Associated Press" ziņo, ka "Raptors" ar Vanvlītu panākusi vienošanos par četru gadu līgumu ar kopējo atalgojumu 85 miljoni ASV dolāru. Vanvlīts ir bijis viens no "Raptors" pēdējo sezonu panākumu kaldinātājiem. Iepriekšējā sezonā viņš vidēji mačā guva 17,6 punktus, kas basketbolistam ir jauns rekords.

Kā prognozēja "Raptors" saspēles vadītājs Kails Lourijs, tieši Vanvlīts vienu dienu pārņems viņa lomu.

Turpretī Serže Ibaka pametīs "Raptors", lai pievienotos Losandželosas "Clippers", kas ar uzbrucēju panākusi vienošanos uz diviem gadiem par 19 miljoniem ASV dolāru. Ibaka, kurš izslēgšanas turnīrā vidēji mačā guva 14,8 punktus un izcīnīja 7,7 atlēkušās bumbas, "Clippers" komandā aizvietos iepriekšējās sezonas labāko rezervistu Montrezlu Herelu, kurš devies uz Losandželosas "Lakers".

Tikmēr Heivords noraidīja spēlētāja opciju palikt vēl vienu sezonu Bostonas "Celtics" komandā. Tā vietā viņš vienojies ar "Hornets" par 63 miljonus ASV dolāru līgumu uz četriem gadiem.

Pēdējos gados smagas traumas guvušais Heivords iepriekšējā sezonā vidēji spēlē guva 17,5 punktus.

Savukārt Atlantas "Hawks" nolīgusi aizsargu Reidžonu Rondo, kurš "Lakers" sastāvā šogad kļuva par NBA čempionu. Rondo piekritis divus gadu līgumam.

Plānots, ka čempiones "Lakers" sastāvā paliks Kenteviuss Koldvels-Poups, ar kuru tiks noslēgts līgums uz trīs gadiem par 40 miljoniem ASV dolāru.

Cits NBA čempions Eiverijs Bredlijs pievienosies "Lakers" pretiniecei finālsērijā Maiami "Heat", noslēdzot divu gadu līgumu, kas pirmajā sezonā paredz 5,9 miljonus ASV dolāru. Iepriekšējā sezonā viņš vidēji guva 8,6 punktus, bet karjerā caurmērā iekrājis 11,8 punktus spēlē.

Tāpat "Hawks" vienojusies ar Krisu Danu par līgumu uz diviem gadiem un desmit miljoniem dolāru, kā arī piesaistīs Danilo Galināri, noslēdzot trīs gadu līgumu.

Cits NBA finālists Džī Krauders vienojies ar Fīniksas "Suns" par trīs gadu līgumu, šajā laikā saņemot 30 miljonus ASV dolāru. Uzbrucējs izslēgšanas turnīrā "Heat" komandai palīdzēja ar vidēji 12,0 punktiem spēlē. Viņam būs iespēja spēlēt kopā ar Visu zvaigžņu spēles kalibra basketbolistiem Krisu Polu un Devinu Bukeru.

Tikmēr "Celtics" rindas papildinās Tristans Tompsons, ar kuru tiks noslēgts divu gadu līgums par 19 miljoniem dolāru. Iepriekšējās deviņas sezonas viņš pārstāvēja Klīvlendas "Cavaliers".

Tompsons šajā laikā vidēji spēlē guvis 9,4 punktus un izcīnījis 8,7 atlēkušās bumbas. No 2012. līdz 2017.gadam viņš spēlēja 447 mačos pēc kārtas un bija nozīmīgs palīgs komandai, 2016.gadā kļūstot par NBA čempionu.

Savukārt Pols Milseps paliks Denveras "Nuggets" komandā, noslēdzot līgumu uz vienu gadu par desmit miljoniem ASV dolāru.

Aģentūra "Priority Sports" sestdien paziņoja, ka Bobijs Portiss, kurš iepriekšējā sezonā Ņujorkas "Knicks" sastāvā vidēji spēlē guva 10,1 punktu, pārcelsies uz Milvoki "Bucks". Tāpat "Bucks" no Orlando "Magic" grasās pārvilināt aizsargu Derilu Džeraldu Ogustainu, ar kuru tiks noslēgts līgums uz trim gadiem par 21 miljonu ASV dolāru.

Tikmēr "Magic" sastāvā saglabās Maiklu Kārteru-Viljamsu, noslēdzot ar basketbolistu divu gadu līgumu. Rezervists Kārters-Viljamss aizvadītajā sezonā 45 spēlēs vidēji guva 7,2 punktus.

2020./2021.gada NBA sezona sāksies 22.decembrī, bet pirmās pārbaudes spēles paredzētas 11.decembrī.

Aizvadītās sezonas noslēguma fāze norisinājās "Disney's ESPN Wide World of Sports Complex" telpās Orlando. Sezonas pēdējais mačs notika 11.oktobrī, kad Losandželosas "Lakers" finālsērijā nodrošināja 4-2 uzvaru pār Maiami "Heat".