Ar tiešsaistes atklāšanas pasākumu sākusies "Sporto visa klase" 7. sezona

Lai arī Covid-19 licis mainīt sākotnējos plānus, “Sporto visa klase” 7. sezonas atklāšanas pasākums notika un tajā piedalījās visi programmas dalībnieki, kas pasākumam tiešraidē sekoja līdzi savās skolās.

Programma “Sporto visa klase” sešu gadu laikā strauji attīstījusies un uzsākot septīto sezonu, programmā piedalīsies un piecas reizes nedēļā sporta stundas aizvadīs vairāk nekā 7000 bērnu no visiem Latvijas reģioniem.

LOK prezidents un programmas “Sporto visa klase” idejas autors Žoržs Tikmers savā apsveikuma uzrunā uzsvēra, ka programma “Sporto visa klase” rosina jauniešus būt aktīviem, mērķtiecīgiem, līdzdarboties komandā un jau no mazotnes izvēlēties veselīgu un sportisku dzīvesveidu. “Jums tiek dota unikāla iespēja pilnveidot sevi, uzsvaru liekot uz to, ka sportojat visi kopā – esat izpalīdzīgi, draudzīgi un motivēti. No sirds ticu, ka jūs būsiet tie, kas Latviju veidos par vienu no modernākajām, zaļākajām un veselīgāk domājošajām valstīm visā pasaulē.”

Atklāšanas pasākums tika organizēts LOK "Youtube" kanāla @OlimpiadeLV tiešraidē un tās laikā bija pārsteigumi, kas neatstāja mazos sportot gribētājus vienaldzīgus. Visskaļākās ovācijas katrā skolā izpelnījās grupas “Bermudu divstūris” tiešraides koncerts.

Tiešsaistes atklāšanas pasākumā tika pasniegtas arī LOK speciālbalvas vairākās nominācijās un tās saviem jaunajiem īpašniekiem nogādāja programmas “Sporto visa klase” draugi – pludmales volejbolists un olimpiskais medaļnieks Mārtiņš Pļaviņš, autosportists Reinis Nitišs, LOK viceprezidents un olimpiskais medaļnieks Vsevolods Zeļonijs un programmas “Sporto visa klase” vadītāja Lilita Mitrofanova. Par aktīvāko pašvaldību tika nosaukta Bauskas novada pašvaldība, par aktīvāko izglītības iestādi – Ķekavas vidusskola, savukārt atsaucīgākās klases audzinātājas gods tika Alūksnes pilsētas sākumskolas audzinātājai Dignai Cunskai, savukārt par atsaucīgāko sporta skolotāju tika atzīta Krumuldas vidusskolas sporta skolotāja Antra Šverna.

Atskatīties uz “Sporto visa klase” 7. sezonas atklāšanas pasākumu ir iespējams LOK "Youtube" kanālā @OlimpiadeLV:

Uzziņai par programmu:

Programma “Sporto visa klase” radīta 2013. gadā ar mērķi 2. – 6. klašu grupām mērķtiecīgi uzlabot visu klases skolēnu fizisko sagatavotību, stāju, dodot motivāciju nodarboties ar sportu, kā arī vērtēt skolēnu sekmes mācībās. Tā ir iespēja izzināt dažādus sporta veidus, kā arī stiprināt izpratni par kopīga rezultāta sasniegšanu kā vienotai komandai. Programmas “Sporto visa klase” idejas autors ir olimpiskais vicečempions airēšanā un LOK prezidents Žoržs Tikmers.

Programmā “Sporto visa klase” 2019./2020. mācību gadā piedalījās 8300 bērnu no 369 klasēm un 75 Latvijas pašvaldībām.

Programmas “Sporto visa klase” oficiālā mājaslapā: