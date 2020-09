Stemkoss un "Lightning" uzvar trešajā mačā un pārņem vadību Stenlija kausa finālsērijā

"Lightning" fināla trešajā spēlē ar rezultātu 5:2 (2:1, 3:0, 0:1) pārspēja Dalasas "Stars", sērijā līdz četrām uzvarām panākot 2-1.

Tampas komandu sestajā minūtē vadībā izvirzīja Ņikita Kučerovs, kurš ar precīzu metienu noslēdza izgājienu viens pret viens pret savu tautieti Antonu Hudobinu. Minūti vēlāk Stemkoss pretuzbrukumā panāca jau 2:0, taču vēlāk viņš atkal guva savainojumu, laukumā pavadot piecas nomaiņas un nepilnas trīs minūtes.

Pirmā perioda 12.minūtē Džeisons Dikinsons mazākumā ar metienu no iemetienu apļa vienus vārtus atguva, bet otrās trešdaļas pirmajā minūtē Viktors Hedmans ar metienu no zonas vidus vairākumā panāca 3:1. Perioda otrajā pusē Breidens Points ar nekļūdīgu raidījumu noslēdza izgājienu trijatā pret vienu pretinieku un Ondržejs Palāts bija precīzs no vārtu priekšas, "Lightning" komandai iekrājot nopietnu pārsvaru.

Trešā perioda septītajā minūtē Miro Heiskanens izmantoja haosu pie "Lightning" vārtiem un samazināja pretinieku handikapu, taču tas "zibeņiem" netraucēja svinēt uzvaru.

Maču ar trim punktiem noslēdza Hedmans, kurš bez gūtiem vārtiem arī divreiz rezultatīvi piespēlēja.

Pēc spēles Stemkoss pauda, ka ir gandarīts par iespēju palīdzēt komandai, kas pirms mēneša nebija iespējams. "No malas redzēju to, cik pārliecināti puiši ir par mūsu mērķi. Tas bija kā sapņa piepildījums," saka Stemkoss.

Lai gan Stemkoss spēlēja tikai pirmajā periodā, komandas galvenais treneris Džons Kūpers atzīst, ka pat viņa atrašanās uz rezervistu soliņa spārnoja pārējos "Lightning" hokejistus.

Sērijas ceturtā spēle Edmontonas "burbulī" notiks piektdien.

Abas komandas cīnās par savu otro Stenlija kausa trofeju vēsturē. "Stars" to iepriekšējo reizi izcīnīja 1999.gadā, bet "Lightning" - 2004.gadā. Dalasas vienība finālā spēlēja arī gadu pēc titula iegūšanas, bet Tampas komanda pēdējo reizi par trofeju cīnījās 2015.gadā.

Toronto un Edmontonā vispirms notika 24 komandu izslēgšanas turnīrs, cīņu par Stenlija kausu turpinot 16 vienībām. Vispirms komandas "play-off" kvalifikācijas kārtā aizvadīja sērijas līdz trim uzvarām, bet pēc tam pārgāja uz tradicionālo sēriju formātu līdz četrām uzvarām.