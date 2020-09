Vienotajā līgā uzvara tikai Strēlniekam; Bertānam "double-double"

CSKA viesos ar rezultātu 93:60(30:15, 20:14, 22:23, 21:8) pārspēja "Astana" komandu.

Strēlnieks laukumā pavadīja 18 minūtes un 31 sekundi, grozā raidot vienu no trim divpunktu metieniem un divus no pieciem tālmetieniem. Viņš arī izcīnīja vienu atlēkušo bumbu, izdalīja trīs rezultatīvas piespēles, divreiz pārķēra bumbu, sakrāja divas personiskās piezīmes un izprovocēja trīs piezīmes pretiniekam, kā arī iekrāja deviņus efektivitātes koeficienta punktus.

Tikmēr Meiers spēlēja 14 minūtes un 57 sekundes, realizējot trīs no sešiem divpunktu metieniem un abus soda metienus. Tāpat viņš izcīnīja trīs atlēkušās bumbas, reizi kļūdījās, pameta laukumu ar piecām personiskajām piezīmēm, izprovocēja divus noteikumu pārkāpumus un sakrāja septiņus efektivitātes koeficienta punktus.

Uzvarētāju rindās "double-double" - 21 punkts un desmit atlēkušās bumbas - sakrāja Maiks Džeimss, bet mājiniekiem 17 punkti Maiklam Tompsonam.

Maskavas apgabala "Himki" viesos zaudēja "Ņižņijnovgorod" ar 85:96 (16:21, 23:30, 21:13, 25:32).

Bertāns laukumā pavadīja 31 minūti un 35 sekundes, grozā raidot trīs no astoņiem divpunktu metieniem, divus no trim tālmetieniem un sešus no astoņiem "sodiņiem". "Double-double" viņš noformēja ar 11 izdalīja rezultatīvām piespēlēm, izcīnot arī četras atlēkušās bumbas.

Bertāns pieļāva arī divas kļūdas, reizi pārķēra bumbu, divreiz pārkāpa noteikumus, izprovocēja deviņas piezīmes un iekrāja 24 efektivitātes koeficienta punktus, kas bija labākais rādītājs komandā.

Tikmēr Timma spēlēja 35 minūtes un 25 sekundes, gūstot astoņus punktus. Viņš realizēja trīs no pieciem divpunktu metieniem un abus soda metienus, bet netrāpīja nevienu no pieciem "trejačiem".

Tāpat viņš izcīnīja piecas atlēkušās bumbas, asistēja piecos rezultatīvos uzbrukumos, trīs reizes kļūdījās, divreiz pārķēra bumbu, tika pie divām piezīmēm, izprovocēja vienu noteikumu pārkāpumu un sakrāja astoņus efektivitātes koeficienta punktus.

Viesiem rezultatīvākais ar 21 gūto punktu un astoņām atlēkušajām bumbām bija Gregs Monro, bet Bertāns bija otrs rezultatīvākais vīrs "Himki" komandā.

Pretiniekiem 34 punktus sakrāja Antons Astapkovičs, kuram arī septiņas izcīnītas bumbas zem groziem, bet līgas rekordu sasniedza Keisijs Šepards, kurš finišēja ar 30 punktiem. 26 no tiem viņš guva vienā ceturtdaļā - pēdējā.

Vēl vienā spēlē Bērziņa pārstāvētā Polijas čempionāta līdere Zelona Guras "Stelmet Enea" viesos ar 74:83 (21:19, 16:17, 13:20, 24:27) piekāpās Sanktpēterburgas "Zeņit".

Viesu rindās Bērziņš spēlēja 16 minūtes un 13 sekundes, gūstot četrus punktus. Viņš realizēja vienu no trim "trejačiem" un vienu no diviem soda metieniem, bet netrāpīja nevienu no abiem divpunktu metieniem.

Tāpat viņš izcīnīja četras atlēkušās bumbas, asistēja divos rezultatīvos uzbrukumos, reizi kļūdījās, tika pie trijām piezīmēm, izprovocēja vienu noteikumu pārkāpumu un sakrāja četrus efektivitātes koeficienta punktus.

Tāpat kā iepriekšējā sezonā, arī šajā regulārajā turnīrā startē 13 komandas - deviņas no Krievijas, kā arī pa vienai vienībai no Igaunijas, Baltkrievijas, Kazahstānas un Polijas. Otro sezonu pēc kārtas turnīrā nepiedalās "VEF Rīga" komanda.

2019./2020.gada līgas sezona sezona priekšlaicīgi noslēdzās koronavīrusa radītās pandēmijas dēļ, čempionu nenoskaidrojot. Čempionāta pārtraukšanas brīdī pirmajā vietā bija Maskavas apgabala "Himki", bet otro vietu ieņēma Maskavas CSKA.