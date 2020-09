Šmēdiņš/Samoilovs otrajā EČ spēlē Mārupē zaudē turnīra favorītiem; Pļaviņam un Točam panākums

Turnīra ceturtais numurs Pļaviņš/Točs D grupas spēlē ar 2-0 (22:20, 21:16) uzvarēja austriešu veterānus Aleksandru Horstu/Klemensu Dopleru, kuriem piešķirts 20.numurs.

Pirmā seta ievadā krietni prasmīgāk spēlēja latvieši, taču drīz vien sniegum uzlaboja arī pieredzes bagātais Austrijas duets, panākot mazāku deficītu 6:8. Pēc 21.punkta vadībā ar 11:10 bija austrieši, taču turpinājumā Pļaviņš/Točs izcīnīja sešus punktus pēc kārtas (16:11). Tas gan nenozīmēja uzvaru setā, jo austrieši drīz vien atgrieza līdzsvaru 17:17, taču Pļaviņš/Točs pie 20:20 demonstrēja stabilāku sniegumu un uzvarēja ar 22:20.

Otrajā setā Latvijas duets izvirzījās vadībā ar 10:6, austrieši atkal spēja pietuvoties līdz minimālam deficītam 9:10. Seta izskaņā latvieši bija priekšā ar 17:12, pēcāk zaudēja četrus punktus pēc kārtas, bet vēl brīdi vēlāk savā rīcībā ieguva pēdējos četrus spēles punktus un uzvarēja ar 21:16.

Līdz ar panākumu A grupā vadošais Latvijas duets ieguva "brīvbiļeti" no izslēgšanas spēļu pirmās kārtas.

Iepriekš ar 16.numuru izliktie Šmēdiņš/Samoilovs otrajā A grupas spēlē ar 0-2 (14:21, 12:21) zaudēja turnīra favorītiem no Norvēģijas Annešam Mūlam un Kristianam Sērumam.

Norvēģijas duets, ar kuru latvieši pirmssezonā aizvadījuši vairākus kopējus treniņus un sparingmačus, piektdienas duelī lieliski darbojās servju uzņemšanā, uzbrukumā un vairākkārt pie tīkla spēja apturēt gan Šmēdiņu, gan Samoilovu.

Pirmajā setā norvēģi pie rezultāta 9:5 ieguva līdz tam lielāko pārsvaru spēlē, bet pēcāk jau bija vadībā ar 14:8. Drīz vien pārsvars pieauga vēl par punktu (20:13), bet ar otro mēģinājumu izdevās svinēt uzvaru setā. Otrajā setā spēles gaita diži nemainījās, norvēģiem turpinot dominēt vairākos spēles aspektos.

Mūls/Sērums seta vidū jau bija vadībā ar 10:5, bet vēlāk ar 15:10. Spēles izskaņā Latvijas duets nespēja pietuvoties tuvāk par sešiem punktiem un piedzīvoja diezgan drošu zaudējumu.

A grupā paredzēta vēl viena spēle, pēc kuras ar būs zināms galējais vietu sadalījums. Tomēr skaidrs, ka latvieši jau sasnieguši izslēgšanas spēļu turnīru, kas paredzēts dienas turpinājumā.

Pēc nelabvēlīgajiem laika apstākļiem ceturtdien Jūrmalā piektdien sportisti bez līdzjutēju klātbūtnes cīnīsies četros "Ruukki" Pludmales centra Mārupē laukumos, lai sestdien un svētdien atsāktu cīņas Jūrmalā.

Nedaudz ir mainījies sacensību grafiks. Vīrieši piektdien aizvadīs otrās grupu turnīra spēles, kā arī izslēgšanas spēļu pirmo kārtu, bet sievietes noskaidros uzvarētājas pirmajās divās "play-off" kārtās.

Par pirmo vietu grupā vēl cīnīsies Mārtiņš Pļaviņš/Edgars Točs (4.). Latvijas volejbolistiem plkst.9.20 pretī stāsies austriešu veterāni Aleksandrs Horsts un Klemenss Doplers (20.).

Tikmēr četri latviešu pāri cīnīsies par trešo vietu grupā un tiesībām turpināt sacensības izslēgšanas mačos.

Plkst.10.10 Arnis Reliņš/Ardis Bedrītis (31.) pirmajā laukumā tiksies ar Francijas duetu Kinsijs E un Arno Gotjē-Ra (18.), plkst.11 turpat Mihails Samoilovs un Aleksandrs Solovejs (30.) stāsies pretī Polijas duetam Mihals Brils/Mikolajs Miščuks (19.).

Diviem Latvijas pāriem paredzētas cīņas ceturtajā laukumā. Plkst.10.10 Mārcis Jirgensons un Rinalds Aišpurs (27.) tiksies ar vāciešiem Filipu Bergmanu un Lukasu Pfrecšneru (22.), bet plkst.11 paredzēta Matīsa Gabdulļina un Artūra Rinkeviča (24.) debijas cīņā čempionātā ar "King of the Court" balvas ieguvējiem iepriekšējā nedēļā Nīderlandes pilsētā Utrehtā šveiciešiem Marko Kratigeru un Florianu Brēeru (25.).

Gabdulļins nepaspēja laicīgi veikt Covid-19 testu. Tāpēc trešdien duets netika pielaists pirmajai grupas spēlei, kurā latviešiem 'pret Eiropas eksčempioniem spāņiem Pablo Ereru un Adrianu Gaviru (9.) pienācās zaudējums ar 0-2 (0:21, 0:21).

Plkst.12 izslēgšanas mačus paredzēts sākt sievietēm.

No četriem Latvijas duetiem ierindā palicis vairs tikai viens - Eiropas čempiones Tīna Graudiņa un Anastasija Kravčenoka (5.), kuras kā grupas uzvarētājas cīņu sāks izslēgšanas spēļu otrajā kārtā, savu cīņu uz pirmā laukuma aizvadot plkst17.10.

Viņu pretinieces noskaidrosies spēlē, kurā tiksies itālietes Marta Menegati un Viktorija Orsi Tota (11.) ar Krievijas sportistēm Mariju Bočarovu un Mariju Voroņinu (19.).

Šogad grupu turnīrā katra komanda aizvada tikai divas spēles. Pirmās spēles uzvarētāji noskaidro uzvarētāju grupā, kas uzreiz iekļūst izslēgšanas spēļu otrajā kārtā, bet zaudētāji - "lieko" komandu sacensību turpinājumā.

Eiropas čempionāts pludmales volejbolā Jūrmalā notiek no 15. līdz 20.septembrim. Turnīrs pa 32 pāriem vīriešu un sieviešu konkurencē pulcē labākos Eiropas pludmales volejbola vīriešu duetus no 15 valstīm un sieviešu pārus no 13 valstīm.

Turnīrs Covid-19 pandēmijas dēļ pretendē uz viena no sezonas spēcīgākajiem turnīriem dalībnieku ziņā statusu pasaulē.

Sieviešu turnīrā par galvenajām titula pretendentēm tiek uzskatītas šveicietes - Tanja Hīberli/Nina Bečarta un Joana Heidriha/Anuka Veržē-Deprē, olimpiskā čempione vāciete Laura Ludviga, kas spēlē pārī ar Margaretu Kozuhu, un nīderlandietes Sanne Kaizere un Madeleina Mepelinka un čehietes Marketa Slukova/Barbora Hermanova. Pašreizējās čempiones ir Graudiņa ar Kravčenoku.

Vīriešu konkurencē titulu aizstāv Maskavā uzvarējušie pasaules ranga līderi no Norvēģijas Annešs Mūls un Kristians Sērums. Uzvarēt grib pasaules čempioni no Krievijas Vjačeslavs Krasiļņikovs un Oļegs Stojanovskis, pasaules vicečempioni no Vācijas Jūliuss Tole un Klemenss Viklers, pasaules eksčempioni - nīderlandiešu duets Aleksandrs Brouvers/Roberts Mēvsens, olimpiskie vicečempioni no Itālijas Daniele Lupo/Paolo Nikolai un spāņu veterāni Eiropas eksčempioni Pablo Erera/Adrians Gavira, kā arī citi spēcīgi ārvalstu dueti.

Kaut gan olimpiskais rangs saistībā ar Covid-19 pandēmiju tika iesaldēts šī gada 16.martā, tradicionāli Eiropas čempionāts ir viens no turnīriem, kurā komandas cīnās par olimpiskā ranga punktiem.

Volejbolisti cīnās arī par kopējo balvu fondu 200 000 eiro apmērā.

Lēmums par sacensību organizēšanu Latvijā tika pieņemts Eiropas Volejbola konfederācijas (CEV) 2020.gada 7.jūlija valdes sēdē.

Iepriekšējā Eiropas čempionātā Jūrmalā 2017.gadā par vicečempioniem kļuva Jānis Šmēdiņš un Aleksandrs Samoilovs. 2017.gada augustā Šmēdiņš ar Samoilovu tika līdz finālam, kur piekāpās itāļiem Danielem Lupo un Paolo Nikolai, bet toreiz pārsteidzoši augsto piekto vietu izcīnīja Graudiņa un Kravčenoka, kā arī Mārtiņš Pļaviņš ar Haraldu Regžu.

Šogad Jūrmalā vajadzēja norisināties arī Pasaules tūres posma sacensībām, taču šis turnīrs koronavīrusa pandēmijas dēļ tika pārcelts uz nākamo gadu.