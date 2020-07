Porziņģim varena pirmā ceturtdaļa un "double-double" uzvarā pār "76ers"

Filadelfijas "76ers" basketbolisti bija spiesti piekāpties Dalasas "Mavericks" pagarinājumā ar 115:118 (13:24, 26:24, 41:26, 23:29, 12:15).

Liepājnieks laukumā pavadīja 26 minūtes un 46 sekundes, kuru laikā realizēja divus no septiņiem divpunktu metieniem, divus no četriem tālmetieniem, kā arī septiņus no deviņiem "sodiņiem".

Viņš arī izcīnīja 12 atlēkušās bumbas, vienu reizi rezultatīvi piespēlēja, pārtvēra vienu bumbu un bez četrām piezīmēm pieļāva arī vienu kļūdu. "Mavericks" ar Porziņģi laukumā iemeta par diviem punktiem mazāk nekā iemeta.

Luka Dončičs nedaudz vairāk nekā 26 minūtēs izcēlās ar 23 punktiem, septiņām atlēkušajām bumbām un sešām rezultatīvām piespēlēm, kamēr pa 14 punktiem guva Antoniuss Klīvlends un Hosē Huans Barea, bet desmit punkti un piecas rezultatīvas piespēles Tima Hārdeveja juniora kontā.

Filadelfijas vienības rindās 28 punktus un 11 atlēkušās bumbas nopelnīja Tobiass Heriss

Jau ziņots, ka iepriekšējo spēli Porziņģis svētdien pret Indiānas "Pacers" izlaida, jo sestdien aizmirsa veikt koronavīrusa testu.

Piektdien "Mavericks" paredzēts pirmais oficiālais mačs pēc sezonas atsākšanas ar spēcīgo Hjūstonas "Rockets".

Trešdien Orlando komandas uzsāka pārbaudes spēļu posmu pirms sezonas noslēguma fāzes turnīra. Pārbaudes mačos katra ceturtdaļa ir pa desmit, nevis 12 minūtēm kā NBA sezonā.

NBA sezona atsāksies 30.jūlijā ar 22 komandu līdzdalību, tām tiekoties "Disney's ESPN Wide World of Sports Complex" telpās Orlando.