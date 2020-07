FOTO: Tā notika sezonas lielākās bezceļu sacensības - Signāls EM Trophy 2020

“Šogad lielākais izaicinājums bija tajā, ka līdz pat jūnija beigām nebija skaidrības, vai pasākums drīkstēs notikt. Brīdī, kad ierobežojumi pieļāva brīvā dabā pulcēties 1000 cilvēkiem, mēs pieņēmām lēmumu intensīva darba režīmā darīt visu, lai sportistiem un apmeklētājiem neatņemtu šo tradīciju – pavadīt noslēdzošo jūlija nedēļas nogali Madonas dubļu apļos,” tā par sezonas lielāko izaicinājumu Signāls EM Trophy 2020 organizators Valdis Madarnieks.

V.Madarbieks arī papildina, “gan dubļu apļa sagatavošana, gan orientēšanās trašu izveide notika divreiz īsākā laikā nekā ierasts. Šogad ļoti palīdzēja laika apstākļi, nedēļu pirms pasākuma intensīvi lija un pasākuma dienā varējām baudīt siltu laiku un slapju trasi. Tāpēc jo īpaši liels gandarījums par to, ka sportisti ir apmierināti ar trasi, un to ka mums atkal ir izdevies pulcēt dubļu braukšanas entuziastus no visām Baltijas valstīm, spītējot situācijai pasaulē.”

Dalībnieki

Kopā sacensībās piedalījās 114 tehniskās vienības, kas bija sadalītas 10 kategorijās. Sportiskākā un sarežģītākā kategorija ir TR, kuru šogad pārstāvēja 10 automašīnas. Populārākā no visām kategorijām ir tūrisma un izaicinājuma kategorijas, kurā piedalījās apvidus automašīnas ar derīgām tehniskām apskatēm un kuras ir nedaudz pielāgotas bezceļu braukšanai. Tieši šī kategorija bija pārstāvēta viskuplāk – 41 automobiļi. Tāpat netrūcis esot arī dažāda veida kvadriciklu, kuru kopējais skaits šoreiz sasniedza 49 vienības.

Trofireida kategorija TR1 sacensības uzsāka jau piektdien ar atklāšanas parādi un prologa posmu. Tomēr, kā atzīst sacensību organizators, īpaši žēl, ka nepietiekoša dalībnieku skaita dēļ neieradās kategoriju TR2 un TR3 dalībnieki. “Šīm kategorijām bija sagatavoti ļoti interesanti speciālie posmi pa purviem Madonas apkārtnē,” tā V.Madernieks, kurš atzīst, ka globālā pandēmija šogad arī autosportā ir ieviesusi nopietnas korekcijas.

Sestdien trasēs vienlaicīgi orientējās visi TR1 sacensību dalībnieki un vēl aptuveni 40 automašīnas, 14 kvadricikli un arī trīs side by side kvadricikli. Paralēli tam sestdien Liezeres pagasta "Lācos" slēgtā trasē notika apļu braukšanas seriāla sacensības trīs kvadriciklu klasēm ATV hobijs, ATV 750 un ATV 1000. Un “Lācu” aplī svētdienā spēkiem mērojās arī visi TR un CT kategorijas braucēji, kuri ar šo disciplīnu noslēdza trīs dienu bezceļu sacensības.

Rezultāti

Kategorijā TR1, kura savā starpā izcīnīja Lietuvas Čempionāta 2. posma un NEZ čempionāta 3. posma titulus, viss uzvaras pjedestāls nonāca pie Lietuvas sportistiem:

1. vieta - Darjuš Kodis ekipāžai (LT),

2. vieta - Raimondas Matula ekipāžai (LT),

3. vieta - Mantas Berzinis ekipāžai (LT).

Tūrisma kategorijā:

1. vieta - Lauris Ivinsks ar komandu (LV),

2. vieta - Arnis Pušs ar komandu (LV),

3. vieta - Vilnis Barkāns ekipāžai (LV).

Izaicinājums SignalsEM Trophy 2020 kategorijā:

1. vieta - Inta Freiberga ekipāža (LV), kurš vienīgais no Latvijas bija pieteicies TR2,

2. vieta - Normunda Laipnieka ekipāža (LV),

3. vieta - Nikolaja Miļkeviča ekipāža (LV).

Side by Side kvadracikli sadalīja savā starpā vietas secīgi:

1. vieta - Dāvis Ansons (LV),

2.vieta - Jānis Kivlenieks (LV),

3. vieta - Viktors Gavrilovs (LV).

ATV tūrismā triumfēja :

1. vieta - Normunds Bačinskis ar Ainaru Plauči (LV),

2. vieta - Agris Jansons ar Gunti Dukalski (LV),

3. vieta - Kristaps Bergs ar pārinieku (LV), tiesa, kā skaidro organizatori, šajā kategorijā rezultāti var vēl nedaudz mainīties sakarā ar orientēšanās punktu fiksēšanas problēmām sacensību laikā.

ATV hobijs apļu braukšanas sacensībās varēja piedalīties braucēji, kam pilnīgas sezonas gadījumā tas pēc noteikumiem būtu liegts. ATV hobijs ierasti nedrīkst braukt iepriekšējo gadu laureāti, tomēr šogad šis noteikums nav spēkā, jo sezonas seriāls ir atcelts un šogad notiek vien atsevišķas sacensības.

Tāpēc ATV hobijs kategorijā laureātu trijnieks nepārsteidza līdzjutējus:

1. vieta - Mantas Sveckus (LT),

2. vieta - Gedas Kalinauskas (LT),

3. vieta - Intars Petrovs (LV).

ATV 750 kategorijā:

1. vieta - Jānis Burka (LV),

2. vieta - Guntis Lazdiņš (LV),

3. vieta - Andrius Tamasiunas (LT).

Visjaudīgākajā un ātrākajā ATV1000 kategorijā laureātos pārstāvji no visām Baltijas valstīm:

1. vieta - Daividas Rudokas (LT),

2. vieta - Raido Olevi (EE),

3. vieta - Intars Veigulis (LV).

Skatītāju mīļākajās kategorijās CT1 un CT2 dalībnieku skaits bija mazāks kā iepriekšējos gadus, bet tas nemainīja to ka cīņa trasē starp spēcīgākajiem notika līdz pat pēdējai ieskaites laika minūtei.

CT1 kategorijā uz pjedestāla ierindojās:

1. vieta - Ernests Purakalns ar Dāvi Druviņu (LV),

2. vieta – Vadims Seleckis un Sanita Selecka (LV),

3. vieta - Anderjs Brehovs ar Arturu Vītolu (LV).

CT2 vislielāko riteņu un jaudīgāko dzinēju kategorijā:

1. vieta - Vladislavs Bergmanis ar stūrmani Mārtiņu Jēkabsonu (LV),

2 vieta - Mairis Jurka ar stūrmani Edgaru Ozoliņu (LV),

3. vieta - Olafs Liepiņš un Leo Liepiņš (LV) ar visskaļāko mašīnu šajās sacensībās.

Sestdienas vakarā pēc ATV braucējiem slēgtajā dubļu apļa trasē devās kategorija “Pārsteigums”, ar ko organizatori sagādāja iespēju izjust sportisko azartu braucējiem, kuru tehnika neatbilst CT1 kategorijas prasībām un tiem, kuri vēlas izmēģināt spēkus trasē pirmo reizi.

Kategorijā “Pārsteigums” uzvaru svinēja:

1. vieta - Sanita Selecka un Vadims Selecki (LV), pie stūres pirmo reizi sacensībās sēžot Sanitai, kamēr Vadims darīja stūrmaņa un viņčotāja darbu,

2. vieta - Evalds Madernieks, kas ir šo sacensību līdzorganizators ar Andri Ošenieku (LV),

3. vieta - Arturs Priedītis, Ainars Priedītis, Edgars Reba un Reinis Stankevičs (LV).