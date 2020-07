"Ventspils" noraidījumiem bagātā spēlē sagādā RFS otro zaudējumu sezonā; "Riga" smaga uzvara pret skandālos ierauto "Valmieru"

Vārtus Kurzemes vienībā guva Vjačeslavs Kozlovs, Lukass Villela-Rezende un Kriss Marlons Ondongs-Mba. RFS klubā precīzi sita Emersons Santana Deuslesiānu un Renārs Varslavans.

Jau spēles otrajā minūtē pussargs Leonels Strumija glāba komandu pēc partnera neprecīzas piespēles, kā rezultātā soda laukumā pārkāpa noteikumus un nopelnīja sarkano kartīti. "Pendeli" realizēja Villela-Rezende.

Septiņas minūtes vēlāk RFS jaunieguvums Činonso Ofors apskrēja aizsargus un izdarīja spēcīgu sitienu no tuvas distances, taču tas bija neprecīzs. Piecas minūtes vēlāk Ofors pēc pretinieku aizsargu kļūdas vēlreiz tika pie sitiena, bet raidījums ar galvu bija pagalam neprecīzs.

Turpinājumā abas komandas nevairījās no atklāta futbola, kas Andri Treimani vairākkārt piespieda parādīt dzelteno kartīti, kā arī nosvilpt sodus. Pirms 40 minūtes temps nedaudz kritās, ko izmantoja Kozlovs. Viņš ar partneriem laukuma vidū ieguva bumbu un devās ātrajā pretuzbrukumā, kas noslēdzās ar precīzu sitienu (2:0).

Divas minūtes līdz pirmā puslaika beigām Vjačeslavs Isajevs pie sava soda laukuma nogāza ventspilnieku un saņēma sarkano kartīti. Par Treimaņa lēmumu priecīgs nebija RFS treneris Mariuss Skinders. Speciālists dusmu vadīts iespēra pa ūdens pudeli, un īsi pēc tam arī viņš bija spiests pamest laukumu.

Daudzie noraidījumi RFS pirmajā puslaikā maksāja vēl vienu vārtu zaudējumu, jo soda laukumā starp vairākiem spēlētājiem Ondongs-Mba bija pirmais pie bumbas (3:0).

Otro puslaiku RFS iesāka ar četrām maiņām, kas iepriekš Latvijas virslīgā nebija pieredzēts. Spēles otrais nogrieznis noritēja krietni mierīgākā tempā nekā pirmās 45 minūtes. Lai arī kurzemniekiem bija liels teritoriālais pārsvars, nākamos vārtus mačā 69.minūtē guva RFS. Nedaudz iemigušo "Ventspili" laukuma centrā atbruņoja Deuslesiānu, kurš epizodes noslēgumā soda laukumā iepretim tukšiem vārtiem tika pie bumbas un samazināja kurzemnieku pārsvaru.

Vēl vienus vārtus RFS atspēlēja jau kompensācijas laika ceturtajā minūtē, kad rīdziniekiem kopējiem spēkiem izdevās tikt līdz pretinieku soda laukumam, kurā precīzu raidījumu izdarīja Varslavans.

Pirms šī dueļa "Ventspils" pēdējās četrās cīņās bija tikusi vien pie punkta (0:0 pret "Metta" komandu), taču iepriekšējā kārtā nebija tālu no tā, lai atņemtu punktus "Riga", zaudējot vien beigās ar 0:1.

Sliktākais zaudējumā bija asumi pēc spēles beigu signāla, kā dēļ kopumā četriem ventspilnieku pamatsastāva spēlētājiem - Kaspara Svārupa, Konstantīna Mahnovska un Giorgi Mčedlišvili, kas "brīvdienu" sestdienas mačā nopelnīja pret "Riga", un Daniila Ulimbaševa, kuram triju spēļu diskvalifikācija beigsies pēc mača ar RFS.

RFS līdz šim vienīgo zaudējumu piedzīvoja astotajā kārtā savā laukumā pret "Riga" (1:2).

Pirmajā kārtā Rīgā ar 1:0 pārāka bija RFS.

RFS ir turnīra rezultatīvākā komanda, un nav brīnums, ka turnīra rezultatīvāko spēlētāju sarakstā ir vairāki rīdzinieki. Labākais no viņiem ar sešiem gūtajiem vārtiem ir RFS pussargs Emersons Santana Deuslesiānu, kurš šajā sarakstā ir otrais.

Mājinieku rindās Jevgeņijs Kozlovs un Svārups guvuši pa trim vārtiem.

Tikmēr Latvijas čempione futbolā "Riga" savus pretiniekus no Valmieras spēja "salauzt" vien pašā dueļa galotnē, svinot minimālu pārsvaru.

"Riga" viesos ar 1:0 (0:0) uzvarēja "Valmieru", svinot jau astoto panākumu pēc kārtas. Tikmēr valmierieši zaudējuma garšu nebija izjutuši pēdējos septiņos dueļos.

Uzvaras vārtus rīdzinieku labā guva Džordans Nkololo.

Pirmais puslaika noritēja visai sīvi. Lai arī rīdzinieki bija mača nominālie favorīti, pirmais puslaiks veiksmīgāks padevās mājiniekiem, kas divreiz bumbu raidīja vārtu rāmī, kā arī izveidoja vēl vairākas labas vārtu gūšanas iespējas. Neviena no komandām gan pirmajās 45 minūtēs rezultātu neatklāja.

Spēles 65.minūtē labu sitiena pozīciju sev izkārtoja Vladimirs Kamešs, taču futbolista raidītā bumba aizlidoja garām vārtu kreisajam stabam. Divas minūtes vēlāk brīvsitienu no nedaudz mazāk nekā 30 metriem izpildīja Ēriks Punculs. Bumba lidoja ļoti tuvu vārtu konstrukcijai, taču valmierieši palika bez gūtiem vārtiem.

70.minūtē pie 16 metru atzīmes Felipe Brisola tika pie atlēkušās bumbas, bet spēcīgo sitienu atsita debitants Rūdolfs Soloha. Uzvaras vārtus Nkololo guva 72.minūtē, kad no laukuma sāna pietuvojās soda laukumam un izdarīja ātru sitienu. Bumba pa ceļam uz vārtiem mainīja lidojuma virzienu un izripoja caur Solohas padusi.

Četrās kompensācijas laika minūtēs neviena no komandām vārtus neguva, kā rezultātā rīdzinieki ieguva savu līdz šim lielāko pārsvaru pār RFS.

Iepriekš 24 "Valmieras" futbolistu parakstītā vēstulē kluba vadībai tika lūgts atbrīvot galveno treneri Tamazu Pertiju un viceprezidentu Uldi Pūcīti.

Kluba spēlētāji nav bijuši mierā ar Pertijas nievājošo, nicinošo un nekulturālo attieksmi pret futbolistiem, savukārt Pūcītis ar sportistiem sazinājies tikai caur telefonu un uz treniņiem klātienē ieradies vien retu reizi. Tāpat Pūcītis nav izpildījis solīto - komandai tiks nodrošināti kvalitatīvi medicīniskās aprūpes apstākļi.

Šo un vēl citu nesaskaņu dēļ valmierieši sestdien spēlēja ar trešo vārtsargu Solohu, kuram tā bija debija virslīgā.

Savukārt fani, atbildot uz valmieriešu iekšējo konfliktu, sestdien stadionā bija izkāruši plakātu, kas vēstīja "If you want to stay, shut up and play" (tulkojumā - "Ja vēlies palikt, aizveries un spēlē").

Valmierieši sezonu sāka ar diviem zaudējumiem, bet pārējās septiņās spēlēs ir gūti punkti, pēdējā kārtā viesos spēlējot neizšķirti ar "Metta" komandu. Tikmēr "Riga" vispār tikai reizi sezonas laikā ir zaudējusi, sezonas otrajā spēlē viesos ar 1:2 piekāpjoties Jūrmalas "Spartakam".

Pēdējā kārtā skandalozā pēcspēles gaisotnē "Riga" ar 1:0 pieveica "Ventspili", taču diskvalifikāciju uz trim spēlēm par "mutes virināšanu" pēc spēles saņēma Herdi Prenga, sākot atsēdēt sankcijas jau Valmieras spēlē.

Vidzemnieku rindās spēlē virslīgas ceturtais rezultatīvākais futbolists Toluvalase Arokodare, kurš izcēlies piecas reizes. Tikmēr "Riga" vienībā vārtus guvuši jau 12 spēlētāji, astoto vietu ar četriem precīziem raidījumiem ieņemot Kulam Mbombo.

Pirmajā kārtā rīdzinieki savā laukumā bija pārāki ar 2:0.

Trīs devītās kārtas spēles notiks svētdien, kad "Jelgava" uzņems "Tukums 2000"/TSS, "Spartaks" - "Metta" un "Liepāja" - "Daugavpili".

Virslīgas līderpozīcijās joprojām ir "Riga", kas iekrājusi 27 punktus, tādējādi par trim punktiem apsteidzot ilgi pirmajā vietā pabijušo RFS. Trešo vietu ar 15 punktiem ieņem "Valmiera", 14 punkti desmit spēlēs ir "Ventspilij", bet Jūrmalas "Spartaks" tikpat iekrājusi astoņos dueļos. Tālāk ar desmit punktiem astoņās spēlēs seko "Liepāja", deviņi punkti deviņos mačos "Daugavpilij" un "Jelgavai", bet astoņus punktus iekrājusi "Metta" komanda, kamēr "Tukums 2000"/TSS ticis pie diviem punktiem.

Šajā sezonā virslīgā startē desmit komandas, kas ir par vienu vairāk nekā pērn un par divām vairāk nekā aizpērn. Tāpat šosezon virslīgā leģionāru limits paaugstināts līdz astoņiem spēlētājiem. Tas nozīmē, ka laukumā vienlaicīgi jābūt vismaz trim asociācijā sagatavotiem spēlētājiem. Pērn limits bija pieci ārvalstu spēlētāji.

Tāpat kā daudzās citās valstīs pēc koronavīrusa pauzes virslīgas čempionāta reglamentā 2020.gada sezonā ir palielināts atļauto spēlētāju maiņu skaits no trim līdz piecām.

Trīs mēnešu piespiedu pauzes dēļ šosezon četru plānoto apļu vietā tiks aizvadīti trīs.

Pērn par Latvijas čempioni tika kronēta "Riga", bet savu pirmo trofeju kluba vēsturē ieguva RFS, kas uzvarēja valsts kausa izcīņā.