Titulētās Serbijas sportistes vīrs pastāsta, kā viņa pēc dzemdībām ārstu uzraudzībā nomira

Pēc dzemdībām Bobanai sākušās galvassāpes, tāpēc mediķi Miroslavam apciemot sievu atļāva tikai nākamajā rītā. Satriekts par to, ka sievai ir eklampsija – smags stāvoklis, kas sievietēm rodas dzemdībās, kad spiediens sasniedz dzīvībai bīstamu līmeni. Vīrietis bija ļoti nobijies, jo Bobanai bija arī diabēts. Viņš lūdza ārstus pēc iespējas ātrāk viņu nogādāt slimnīcā Belgradā. Tomēr viņu mierināja, ka viss ir kārtībā, un tas nav nepieciešams.



"Sieva izskatījās apjukusi un bija tādā stāvoklī, ka es pat nezinu, kā to aprakstīt. Pēc dzemdībām šķita, ka viss ir kārtībā, taču sieva sūdzējās par galvassāpēm, kas viņu nomocīja arī dzemdību dienā. Man paziņoja, ka viņai bijušas divas lēkmes, ko izraisījusi eklampsija, kaut kas līdzīgs epilepsijas lēkmei. Es turpināju uzstāt, lai viņu nogādā uz klīniku Belgradā, bet ārsts skaidroja, ka viss ir kārtībā, un tas nav nepieciešams. Viņš to neļāva darīt arī man pašam," raksta Miroslavs Momčilovičs.



Rezultātā Bobana nonāca komā, no kuras tā arī nepamodās. Šokētais vīrs gatavojas vērsties prokuratūrā, vēsta "Blic".



"Viņa man bija viss. Mēs visas grūtības pārvarējām kopā. Šis ir viens no tiem mīlas stāstiem, par kuru runā... Mēs gaidījām bērniņa dzimšanu, un tagad viņš kļūs man par Bobanas atmiņu," saka Miroslavs.



Jauns.lv jau vēstīja, ka grūtniecības laikā sportistei tika novērota preeklampsija - grūtniecības patoloģija, kurai raksturīga simptomu triāde - paaugstināts asinsspiediens, izteikta ķermeņa tūska un izmaiņas urīna analīzē (olbaltuma parādīšanās).



Serbijas pilsētā Borā dzimusī Bobana Momčiloviča-Veļičkoviča sāka trenēties deviņu gadu vecumā. 2014. gadā viņa kļuva par pasaules čempioni komandas šaušanā ar pistoli no 10 metriem. Viņa vairākas reizes kļuvusi arī par Eiropas čempioni un piedalījusies Londonas un Riodežaneiro olimpiskajās spēlēs.

