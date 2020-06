Trīs būtiski Sakramento "Kings" basketbolisti saslimuši ar Covid-19

Jau iepriekš tika ziņots, ka Covid-19 konstatēts Denveras "Nuggets" centra spēlētājam Nikolam Jokičam un Indiānas "Pacers" saspēles vadītajam Malkolmam Brogdonam.

Saslimušo pulkam pievienojušies arī Hīlds, Pārkers un Leņs. Par Pārkera inficēšanos paziņoja komanda, Leņs par pozitīvo Covid-19 testu pavēstīja sociālajā vietnē "Instagram", bet par Hīlda saslimšanu vēstīja "The Athletic" apskatnieks Šems Karanija.

NBA sezona turpināsies jūlija beigās Orlando, kur notiks 22 komandu turnīrs. Komandām Floridas pilsētā jāierodas 7.jūlijā, bet četras dienas vēlāk jāuzsāk pilnvērtīgas treniņnometnes.

Kā otrdien ziņoja ESPN apskatnieks Eidriens Vodžnarovskis, vienā no Rietumu konferences "play-off" komandām konstatēti četri saslimšanas gadījumi, taču "Kings" neatrodas labāko astoņniekā. Tikmēr laikraksts "The Arizona Republic" vēstīja, ka ar koronavīrusu slimo divi basketbolisti no Fīniksas "Suns" komandas, kas arī neatrodas izslēgšanas turnīra zonā.

Sezonas noslēguma turnīra aizvadīšana Orlando daudzos radījusi bažas, jo vēl trešdien Floridas štatā tika konstatēti vairāk nekā 5500 jauni saslimšanas gadījumi.