Par cilvēka brutālu piekaušanu notiesātā krievu futbola zvaigzne paziņo, ka cietums neko nav iemācījis

Kokorins sarunā “Youtube” kanālā “Kent” ar kādreizējo Ukrainas izlases futbolistu Oleksandru Alijevu atklājis, ka nokļūšana cietumā viņu nav mainījusi: “Vai mani ir izmainījis cietums? Kaut ko iemācījis? Noteikti, nē! Drošvien vienīgais, ko mēs esam sapratām – mīlēt, cienīt savu ģimeni, tuvos, radiniekus. Viņi visvairāk cietuši no šīs situācijas, jo mēs bijām no viņiem šķirti. Es tur pabiju un redzēju, kā tas viss izskatās. Šausmas – nevienam to nenovēlu,” savas atklāsmes pauž kādreizējais Krievijas izlases uzbrucējs.

Kokorins sarunā ar Alijevu izteica arī tādu viedokli, ka cietums nevar neko iemācīt. Pavadot laiku ieslodzījumā, viņš vienīgi sapratis, cik ļoti skumst pēc mīļotās nodarbes – futbola, kā arī to, cik viegli sekundes laikā pilnībā izmainīt savu dzīvi.

Kokorins futbola laukumā atgriezās ļoti veiksmīgi, jo četros mačos pamanījās gūt trīs vārtus un atdot divas rezultatīvas piespēles, kļūstot par marta mēneša labāko spēlētāju Krievijas premjerlīgā. Tikmēr Mamajevs pamanījies laukumā doties tikai vienā mačā uz maiņu, bet arī guva vārtus, palīdzot pieveikt spēcīgo Maskavas CSKA.

Jauns.lv jau ziņoja, ka kādreizējais Sanktpēterburgas "Zeņit" (pašlaik FK “Sochi”) uzbrucējs Kokorins un "Krasnodar" (pašreiz FC “Rostov”) pussargs Mamajevs kādā 2018. gada oktobra rītā kopā ar draugiem pēc striptīza kluba apmeklējuma sāka spārdīt stāvvietā novietotās automašīnas, par ko saņēma aizrādījumu.

Futbolisti piezīmi izteikušo personu izvilka no viņa mašīnas, nogāza zemē un spārdīja kājām, pārsitot galvu.

Tiesa, bravūrīgajai grupai ar vienu incidentu nepietika un pāris stundas vēlāk viņi iesaistījās citā kautiņā. Futbolisti ar draugiem skaļi uzvedās kādā no Maskavas kafejnīcām, saņemdami personāla un apmeklētāju aizrādījumus.

Tā rezultātā viņi izraisīja vēl vienu kautiņu, kurā Kokorins ar krēslu pa galvu iesita Denisam Pakam, kurš ir Krievijas Rūpniecības ministrijas ierēdnis. Tāpat kautiņā cieta zinātniskā centra "Nami" ģenerāldirektors Sergejs Gaisins.

Mamajevam tiesa piesprieda viena gada un piecu mēnešu cietumsodu, kamēr Kokorinam tika viens gads un seši mēneši. Tiesa līdzīgus sodus piešķīra arī diviem citiem apsūdzētajiem, no kuriem viens ir Kokorina brālis.