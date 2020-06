Ja netiks atsākta NBA sezona, spēlētāji algās zaudēs 1,2 miljardus dolāru

Līga jau iepriekš vienojās ar spēlētāju asociāciju (NBPA) par algu samazināšanu, kā rezultātā spēlētāji jau līdz šim kopumā zaudējuši 300 miljonus ASV dolāru (266 miljonus eiro). Gadījumā, ja sezona Orlando tomēr neturpināsies, paredzams, ka kopējie zaudējumi algās būs vēl par 25% lielāki, pievienojot vēl 10% zaudējumos no nenotikušajiem klubu darījumiem.

Piektdien 80 spēlētāju telefonkonferencē iepriekš panāktā vienošanās par sezonas turpinājumu Orlando jau tika apšaubīta. Vairāki spēlētāji uzsvēra, ka brīdī, kad ASV valda masu nekārtības, kas saistītas ar rasu nevienlīdzību, būtu absurdi ievietot melnādainus vīriešu "burbulī", lai gādātu par līgas finansiālo labklājību.

Iepriekš līdzīgu viedokli pauda arī Bostonas "Celtics" spēlētājs Enes Kanters, kurš neslēpa, ka daudzas līgas zvaigznes nemaz nevēloties turpināt šo sezonu.

"Tiklīdz atsāksim spēles, ziņu virsraksti vēstīs par spēlētāju individuālajiem sniegumiem, izceļot gūtos punktus un demonstrēto spēli. Mēs sev jautājam: "Kur un kā mēs varam atstāt lielāko iespaidu uz notiekošos?" Tāpat būtisks ir arī mentālās veselības jautājums," sarunā ar ESPN teica kāds līgā labi zināms un cienīts spēlētājs.

Aģentūra LETA jau ziņoja, ka NBA komandām sezonas turpinājumā būs atļauts pieteikt 17 spēlētājus.

Paredzēts, ka no 30.jūlija līdz 14.augustam norisinātos regulārā čempionāta turpinājums, bet 15. un 16.augustā - "play-in" spēles, ja būs nepieciešams. Dienu vēlāk sāktos izslēgšanas turnīrs, bet mēneša beigās varētu ierasties ģimenes un viesi. No 31.augusta līdz 13.septembrim notiktu izslēgšanas turnīra otrā kārta, no 15.septembra līdz 28 septembrim notiktu konferenču fināli, bet finālsērija iecerēta no 30.septembra līdz 13.oktobrim.

Tikmēr ESPN apskatnieks Vodžnarovskis ziņo, ka uz ārzemēm aizbraukušajiem spēlētājiem par sevi jādod ziņa līdz 15.jūnijam, bet pārējiem jāatgriežas līdz 22.jūnijam. Sākot no 23.jūnija, galvenais treneris varēs pievienoties basketbola nodarbībās.

Pēc tam laikā no 23. līdz 30.jūnijam NBA komandām paredzētas koronavīrusa pārbaudes, bet no 9. līdz 29.jūlijam - treniņnometne Orlando.

Sezonas noslēguma fāzē 16 komandām, kas ieņem izslēgšanas spēļu vietas Rietumu un Austrumu konferencēs, pievienosies vēl sešas komandas, lai noteiktu galīgo izslēgšanas spēļu sastāvu. Katra no 22 komandām vēl aizvadīs astoņas regulārās sezonas spēles, lai komandas izsētu izslēgšanas turnīrā.

Šobrīd komandas nav aizvadījušas vienādu spēļu skaitu un tā tas būs arī pirms izslēgšanas turnīra, tāpēc vienību vietas tabulā tiks noteiktas pēc uzvaru un aizvadīto spēļu attiecības.

Austrumu konferencē Dāvja Bertāna un Anžeja Pasečņika pārstāvētā Vašingtonas "Wizards" no pirmā astoņnieka atpaliek par sešu uzvaru tiesu, bet, lai "play-in" turnīrā cīnītos par vietu izslēgšanas spēlēs, nepieciešama ne vairāk kā četru panākumu starpība. Rietumos devīto un astoto vietu šķir četras uzvaras, bet cīņa par devīto pozīciju būs gana sīva, jo četrām komandām uzvarēto un aizvadīto spēļu attiecība ir pusprocenta robežās.

Noslēdzoties regulārajam čempionātam, visvairāk spēļu - 75 - būs aizvadījusi Kristapa Porziņģa pārstāvētā Dalasas "Mavericks", daudzām komandām būs no 72 līdz 74 mačiem, bet ar 71 dueli regulāro turnīru noslēgs Sanatonio "Spurs" un Losandželosas "Lakers".

Parasti NBA regulārajā čempionātā komandas aizvada 82 spēles, taču šoreiz ierasto grafiku izjauca koronavīrusa pandēmija. Iepriekšējo reizi visas vienības pilnu sezonu neaizvadīja 2012./2013.gada sezonā, kad Bostonas terorakta dēļ netika izspēlēts Bostonas "Celtics" - Indiānas "Pacers" mačs. "Celtics" un "Pacers" regulāro turnīru noslēdza ar 81 spēli, taču tas neietekmēja komandu vietas turnīra tabulā.