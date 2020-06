Krievija savu taisnību, lai tiktu pielaista Tokijas olimpiskajām spēlēm, varēs pierādīt vien novembrī

Krievijas Antidopinga aģentūra (RUSADA) savu liecību sniegs no 2. līdz 5.novembrim. No CAS lēmuma būs atkarīgs, vai Krievija varēs piedalīties 2021.gada Tokijas olimpiskajās spēlēs, paralimpiskajās spēlēs un 2022.gada Pasaules kausa finālturnīrā futbolā.

CAS lēmums bija paredzēts pavasarī, bet koronavīrusa izplatības dēļ tas tika pārcelts uz nenoteiktu laiku.

Pasaules antidopinga aģentūra (WADA) Krievijas diskvalifikācijas lietu nodeva gada sākumā. CAS lems par to, vai apstiprināt Krievijas četru gadu diskvalifikāciju vai to arī to noraidīt.

WADA decembrī uz četriem gadiem diskvalificēja Krieviju, aizliedzot tai piedalīties pasaules lielākajos sporta notikumos.

Nākamajās vasaras un ziemas spēlēs Krievijas atlēti nedrīkstēs piedalīties zem valsts karoga un drīkstēs to darīt tikai tad, ja būs pierādīts viņu nevainīgums dalībā Krievijas dopinga sistēmā.

Tādā veidā 2018.gada ziemas olimpiskajās spēlēs Phjončhanā ne zem sava karoga startēja 168 Krievijas sportisti. Savukārt pēc Pasaules vieglatlētikas savienības ("World Athletics") lēmuma šāda kārtība Krievijas vieglatlētiem ir jau kopš 2015.gada.

Citās sacensībās Krievija varēs startēt, piemēram, 2022.gada Pasaules kausa kvalifikācijas sacensībās, jo tās rīko Eiropā par futbolu atbildošā organizācija UEFA. Savukārt finālturnīrā Krievijas kā nācijas dalība būs liegta, jo to rīkos pasaules futbola organizācija FIFA.

Tāpēc arī nākamā gada Eiropas čempionāta ieplānotās četras spēles futbolā drīkstēs notikt Sanktpēterburgā, arī Krievijas valstsvienība drīkstēs čempionātā piedalīties. Tāpat 2021.gadā šajā pilsētā ieplānotais Čempionu līgas fināls paliek spēkā.