Izlašu sportistiem atļauj no 1. jūnija treniņprocesā tuvoties tuvāk par 2 metriem; par cīņas sportu pagaidām jāaizmirst

Ministru kabinets lēma atļaut rīkot sporta treniņus, ja sportisti ir Latvijas pieaugušo izlases, Latvijas Olimpiskās vienības vai Latvijas Paralimpiskās vienības dalībnieki, kā arī tādu komandu sporta spēļu augstāko līgu komandu dalībnieki, kuri veic no rakstveida līguma izrietošus sportista pienākumus. Minētais izņēmums neattiecas uz cīņu sporta veidu sportistiem.

Vienlaikus uz šīs jomas pārstāvjiem neattieksies prasība par divu metru distances ievērošanu.

Kā pastāstīja Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) Sporta departamenta direktors Edgars Severs, joprojām būs jāievēro visi tie paši nosacījumi, kas pašlaik, tikai no 1.jūnija valdības rīkojumā noteiktās sportistu grupas treniņu laikā, bet ne ārpus tiem, tajā skaitā, arī ne dušās un ģērbtuvēs, varēs neievērot divu metru distanci, kas ļaus aizvadīt sporta veida specifikai atbilstošu pilnvērtīgu sporta treniņu.

Cīņas sporta veidu izlašu sportistiem sporta veida specifikas dēļ, jo tajos ir nepārtraukta personu atrašanās tuvāk par diviem metriem, turklāt pilnīgs kontakts ir daudz biežāks un ilgāku laiku, arī pēc 1.jūnija būs jāievēro divu metru distance, uzsvēra Severs.

Tāpat no 1.jūnija būs atļauti klātienes valsts pārbaudījumi, tai skaitā profesionālās kvalifikācijas eksāmenu, un iestājpārbaudījumu norise izglītības iestādē izglītojamiem izglītības ieguvei pamatizglītības un vidējās izglītības pakāpē, tai skaitā profesionālās ievirzes izglītības programmās.

No 1.jūnija būs arī atļauts klātienes valsts pārbaudījums, tai skaitā profesionālās kvalifikācijas eksāmenu, norise augstākās izglītības iestādē izglītojamiem izglītības ieguvei augstākās izglītības pakāpē, ja to nav iespējams veikt attālināti.

No 1.jūnija būs arī atļauta bērnu nometņu norise. IZM Komunikācijas nodaļā norādīja, - tā kā nometnes mēdz būt ļoti dažādas - sākot no interešu izglītības un beidzot ar piedzīvojumu un sporta nometnēm, kā arī to formāti mēdz būt dažādi - dienas vai diennakts, - ir sagatavotas nometņu rīkošanas vadlīnijas, kuras tiks nodotas nometņu organizatoriem. Par interešu izglītības nometnēm papildu informāciju varēs saņemt Valsts izglītības satura centra Neformālās izglītības departamentā, par sporta nometnēm - IZM Sporta depatamentā.

No jūnija būs arī atļauta profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides un pieaugušo neformālās izglītības programmu mācības klātienē, tāpat būs atļautas interešu izglītības programmu mācības klātienē.

No 1.jūnija būs arī atļauts rīkot amatiermākslas kolektīvu darbība un mēģinājumi iekštelpās un ārtelpās, ievērojot kultūras ministra noteikto kārtību un noteiktos sociālās (fiziskās) distancēšanās un epidemioloģiskās drošības pasākumus. Šī prasība attieksies uz koriem, deju kolektīviem, pūtēju orķestriem, kokļu mūzikas ansambļiem, vokālajiem ansambļiem, amatierteātriem, folkloras kopām, etnogrāfiskajiem ansambļiem, tautas mūzikas grupām (kapelas), tautas lietišķās mākslas studijām vai pulciņiem u. c. amatiermākslas kolektīviem atbilstoši dibinātāja noteiktajiem nosacījumiem.