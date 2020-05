Bagatskis tiešsaistes konferences laikā ar Ukrainas treneru piedalīšanos dalījās pārdomās par komandas nākotnes izredzēm.

"Mugurkauls, kāds tagad ir Ukrainas nacionālajai komandai, ir jauns, un šie basketbolisti var mierīgi spēlēt vismaz piecus gadus," teica Latvijas speciālists. "Tagad gan bieži ne no spēlētājiem ir atkarīgs, vai viņi ieradīsies nacionālajā izlasē. Ja visi spēlētāji ir veseli un atbrauc Svjatoslavs Mihaiļuks [no Detroitas "Pistons"] un Oleksijs Ļeņs [no Sakramento "Kings"], mēs varam būt ļoti neparedzama komanda."

"Mums ir iespējas improvizēt pret konkurentiem - spēlēt ar maziem vai lieliem pieciniekiem," par taktiskajām iespējām saka Bagatskis.

"Bet ir viens "bet" - saspēles vadītājs Deniss Lukašovs jaunāks nekļūst," uz nepieciešamību gādāt maiņu šajā postenī norāda treneris. "Mums ir jādomā par to, kā attīstīt spēlētājus, it īpaši aizmugures līnijā, lai viņi būtu kvalitatīvi izpildītāji, lai iegūtu vairāk spēles laika savās klubu komandās. Šī nostāja "klibo". Ja tas izdosies, mēs varēsim cīnīties par augstākajām vietām jebkurā turnīrā."

2021.gada Eiropas čempionāta kvalifikācijas turnīrā Bagatska vadītā Ukrainas izlase ar vienu uzvaru un vienu zaudējumu ieņem otro vietu grupā četru komandu konkurencē.

Ukraiņi ar 88:73 viesos uzvarēja Austriju, bet savā laukumā ar 60:62 piekāpās Ungārijai.