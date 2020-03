Nākamā Pasaules kausa sezona bobslejā un skeletonā sāksies Siguldā

2020./2021.gada Pasaules kausa sezonas sporta kalendārā ir ietverti astoņi posmi dažādās trasēs sešās valstīs trīs kontinentos.

Siguldā, kas 2020.gada februārī ar līdzjutējiem pilnā trasē uzņēma aizvadītās sezonas Pasaules kausa izcīņas pēdējo posmu, nākamsezon no 2020.gada 23. līdz 29.novembrim notiks sacensību atklāšanas pasākums.

Pasaules kausa sērija no 7. līdz 13.decembrim turpināsies Iglsas trasē Austrijas pilsētā Insbrukā un no 14. līdz 20.decembrim Vācijas trasē Altenbergā.

Vācijā pēc jaunā gada notiks vēl divi posmi. No 4. līdz 10.janvārim sportisti sacentīsies Vinterbergā, bet no 18. līdz 24.janvārim Kēnigszē, pa vidam iegriežoties vienīgajā dabīgajā trasē Pasaules kausa seriālā Šveices trasē Sanktmoricā, kur sacensības norisināsies no 11. līdz 17.janvārim.

Šoreiz sezona nebeigsies ar pasaules čempionātu, jo tas no 1. līdz 14.februārim tiks aizvadīts Leikplesidas trasē ASV.

Pēc tam sportistus no 15. līdz 20.februārim gaida arī sacensības citā ASV trasē Pārksitijā, un pēc treniņbraucieniem no 25.februāra līdz 7.martam Pasaules kausa sezonu no 8. līdz 14.martam noslēgs mači 2022.gada olimpisko spēļu trasē Pekinā.

Citu sacīkšu sēriju - Eiropas kausa, Ziemeļamerikas kausa, Starpkontinentālā kausa, parasporta Pasaules kausa un sieviešu monoboba - kalendāra izstrāde 2020./2021.gada sezonai ir gandrīz pabeigta, un tai vajadzētu būt pieejamai aprīlī, ziņo IBSF.