Kā saglabāt motivāciju regulāriem treniņiem?

Draudzīga sacensība

Neatkarīgi no tā, kāds ir Jūsu treniņu mērķis, draudzīgai konkurencei ir ļoti liela nozīme, ja vēlaties saglabāt motivāciju. Pat, ja neesat konkurētspējīgs cilvēks pēc būtības, mēģiniet atrast indivīdu vai grupu, kas ir nedaudz labāka vai fiziski ātrāka par Jums. Tie var būt draugi, kaimiņi, kolēģi vai arī pilnīgi svešinieki. Tāpat varat pievienoties kādai treniņu grupai. Nevienam nepatīk būt sliktākam, un šī draudzīgā sacensība motivēs Jūs iet arvien tālāk līdz sasniedzat vēlamo rezultātu!

Mazi mērķi, kas nav saistīti ar izskatu

Lai nenāktos piedzīvot vilšanos jau pēc viena no pirmajiem treniņiem, koncentrējieties uz kvalitatīviem mērķiem! Tiem ir jābūt maziem, un tie nedrīkst būt saistīti ar Jūsu izskatu. Tā vietā, lai koncentrētos uz izskatu un lielākiem mērķiem (iegūt redzamu vēdera presi, uztrenēt roku muskuļus), pamēģiniet nospraust mērķus, kas garantēs mazākas, taču reālas uzvaras. Piemēram, zaudēt 5% no pašreizējā ķermeņa svara, 15 minūtes nodarboties ar velotrenažieri (mājas vajadzībām to iegādāties var šeit) vai noskriet vienu kilometru bez apstājas.

Jums vajadzētu lepoties ar šādiem sasniegumiem, jo ir daudzi, kas nespēj izdarīt pat šo! Svinot daudz mazas uzvaras, spēsiet saglabāt motivāciju un ar laiku pavisam noteikti svinēsiet arī lielas uzvaras.

Motivācijas trieciena deva

Pieņemot, piemēram, lēmumu par svara zaudēšanu, mēs visi pēkšņi esam motivēti, un šī motivācija saglabājas vismaz divu pirmo treniņu garumā. Tomēr ir pavisam normāli ar laiku zaudēt daļu enerģijas – tad cilvēks sāk apsvert iespēju padoties. Pirms padodaties, sniedziet sev trieciena devu, apdomājot pāris motivējošus jautājumus:

• Apdomājiet treniņu mērķus - vai tie Jums joprojām kaut ko nozīmē?;

• Padomājiet par to, cik tālu esat tikuši - neskatieties tikai uz to, cik, piemēram, daudz svara esat zaudējuši, bet cik ļoti uzlabojusies Jūsu dzīve kopumā. Vai esat palicis stiprāks vai ātrāks? Vai jūtaties labāk? Vai jūs varētu izmantot šīs izjūtas, lai turpinātu trenēties?;

• Pārdomājiet tehniskas lietas – varbūt nepieciešams mainīt treniņu veidu vai grafiku? Izmēģiniet jaunus treniņu rīkus – apskatiet hanteles interneta veikalā 220.lv. Varbūt tas ir tieši tas, kas Jums šobrīd vajadzīgs!

Sevis apbalvošana

Saglabāt motivāciju ir pārsteidzoši viegli, ja treniņu procesā ir kaut kas, kas Jums rada prieku un patīkamas emocijas. Viens no labākajiem veidiem, kā radīt šīs emocijas - kad sasniedzat mērķi, apbalvojiet sevi! Dažas no idejām, kā iespējams apbalvot sevi:

• Jaunu treniņa rīku iegāde;

• Neliels atpūtas izbrauciens;

• Kino vai iemīļotākā restorāna apmeklējums;

• Sen gribētā apģērba iegāde;

• SPA procedūras apmeklējums.

Jāņem vērā, ka iespējas ir daudz un dažādas, taču ne visiem der viens un tas pats. Lai spētu saglabāt motivāciju ar sevis apbalvošanu, Jums jāatrod tāda balva, kas iepriecinās tieši Jūs un no kuras pavisam noteikti nespējat atteikties.

Jaunas jomas/nozares izmēģināšana

Kad jūtat, ka pamazām zaudējat motivāciju, centieties izmēģiniet visu iespējamo, lai saglabātu vēlmi turpināt. Sāciet ar mazumiņu un pamēģiniet to, ko treniņos nekad neesat mēģinājis. Apsoliet sev, ka, pirms padosieties pavisam, izmēģināsiet kādu no šīm lietām:

• Nolīgt personīgo treneri vai strādāt ar treneri tiešsaistē;

• Atrast treniņa draugu/partneri;

• Iesaistīties treniņu grupā;

• Jauns sporta veids — sporta spēles, joga, vieglatlētika, u.c.;

