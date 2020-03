Ostapenko saglabā vietu rangā un atkal pārņem valsts pirmās raketes godu

Ostapenko pagājušajā nedēļā aizvadīja savu šīs sezonas līdz šim veiksmīgāko turnīru. Viņai Dohas "Premier 5" raudzes sacensībās izdevās tikt trešajā kārtā jeb astotdaļfinālā, kurā tenisiste ar 2-6, 7-5, 1-6 piekāpās čehietei Petrai Kvitovai. Pērn viņa šajā turnīrā apstājās otrajā kārtā, bet šī gada sniegums ranga punktu ražu papildināja vēl par 50 punktiem, kā rezultātā izdevās nosargāt līdzšinējo 40.vietu.

Ostapenko aizpagājušajā nedēļā piedalījās Sanktpēterburgas "Premier 5" turnīrā, kur jau pirmajā kārtā piekāpās francūzietei Alizē Kornē. Viņa šajās sacensībās startēja vien nepilnas divas dienas pēc atlidošanas no ASV, kur Latvijas izlases rindās tikai pēdējā mačā - dubultspēlē - atzina ASV valstsvienības pārākumu. Pirms dalības turnīrā Krievijā viņa sezonu iesāka Austrālijas atklātajā čempionātā, kur otrajā kārtā zaudēja Belindai Benčičai no Šveices.

Tikmēr Latvijas otrā rakete Sevastova Dohas turnīrā jau pirmajā kārtā ar ar 4-6, 6-7 (3:7) zaudēja igaunietei Anetei Kontaveitai. Sevastova šosezon startējusi piecos individuālajos turnīros, taču nevienā no tiem neizdevās pārvarēt pirmo kārtu. Pirmdien viņa atjaunotajā rangā zaudējusi trīs pozīcijas un patlaban ir atrodama 43.vietā. Sezonas lielākā uzvara viņai bija februāra sākumā Federāciju kausā, kad izdevās uzvarēt Serēnu Viljamsu, kurai tā bija pirmā vienspēļu neveiksme šī turnīra vēsturē.

Teju visām pārējām Latvijas tenisistēm rangā izdevies uzlabot savas pozīcijas. Diāna Marcinkēviča pakāpusies par vietu (264.), Daniela Vismane par 12 pozīcijām (508.), bet Kamilla Bartone saglabājusi 920.vietu. Karjeras rekordu rangā sasniegusi Margarita Ignatjeva (971.), kurai trīs vietu kāpums, kamēr Elza Tomase (1048.) un Darja Semeņistaja (1280.) attiecīgi ieguvušas trīs un vienu pozīciju.

Pirmajā desmitniekā izmaiņas notikušas tikai lejasgalā, ar vietām samainoties Viljamsai un Belindai Benčičai no Šveices, kura nu jau ieņem astoto pozīciju. Nemainīgi pirmā aizvien ir austrāliete Ešlija Bārtija, tālāk seko Simona Halepa no Rumānijas, Karolīna Plīškova no Čehijas, kanādiete Bjanka Andresku, amerikāniete Sofija Kenina, Kiki Bertensa no Nīderlandes un Jeļina Svitoļina no Ukrainas. Aiz Benčičas un Viljamsas pirmo desmitnieku noslēdz Naomi Osaka no Japānas.

Aizvadītajā nedēļas nogalē Dohas "Premier 5" turnīra finālā ar Arina Sabaļenka no Baltkrievijas ar 6-3, 6-3 uzvarēja Petru Kvitovu no Čehijas. Sabaļenkai tas ļāva pakāpties par divām vietām rangā (WTA 11.), par pozīciju apsteidzot Kvitovu. Tikmēr Akapulko "International" turnīrā uzvaru svinēja Hetere Vatsone no Lielbritānijas (WTA 49.), kura ar 6-4, 6-7 (6:8), 6-1 uzvarēja kanādieti Leilu Fernandesu (WTA 126.).

Savukārt dubultspēļu rangā Ostapenko pēc Dohas turnīra fināla sasniegšanas izdevies sasniegt jaunu karjeras rekordu. Tenisiste pakāpusies par sešām pozīcijām un šobrīd atrodama 17.vietā. Divas pozīcijas ieguvusi Sevastova (151.), bet Marcinkēviča (303.) un Vismane (789.) savas vietas saglabājušas. Ignatjeva noslīdējusi piecas pozīcijas zemāk (885.), pieredzējusī Līga Dekmeijere ieguvusi vietu (966.), Semeņistaja aizvien ir 1123.pozīcijā, bet Bartonei 80.vietu kritums (1139.).