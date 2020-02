Porziņģa iespaidīgais sniegums palīdz uzvarēt "Spurs"; latviešu duelī panākums Bertānam

"Mavericks" viesos ar 109:103 (36:20, 23:29, 29:28, 21:26) uzvarēja Sanantonio "Spurs".

Porziņģis laukumā pavadīja 29 minūtes un 19 sekundes, kuru laikā grozā raidīja četrus no sešiem divpunktu un četrus no astoņiem trīspunktu metieniem, kā arī realizēja astoņus no desmit "sodiņiem".

Tāpat viņš izcīnīja 12 atlēkušās bumbas, atdeva vienu rezultatīvu piespēli, divreiz pārtvēra bumbu, trīs reizes bloķēja pretinieku metienu, pieļāva divas kļūdas, nopelnīja četras personīgās piezīmes, bet "Mavericks" ar liepājnieku laukumā guva par 16 punktiem vairāk nekā ielaida, kas bija otrs labākais rādītājs komandā.

Porziņģis pirmajā ceturtdaļā izcēlās ar 16 punktiem, kas viņam bija otrs karjeras rezultatīvākais sniegums. Iepriekš viņš 2017.gadā mačā pret Indianas "Pacers" 12 minūšu laikā spēja iemest 17 punktus. Trešdienas duelī Porziņģis bija rezultatīvākais "Mavericks" basketbolists.

"Mavericks" komandā vēl 26 punktus guva Luka Dončičs, kurš arī izcīnīja desmit atlēkušās bumbas un atdeva 14 rezultatīvas piespēles. Slovēnim šī bija jau 21.reize karjerā, kad viņš izcēlies ar "triple-double".

"Spurs" vienībā 28 punktus iemeta Demārs Derouzens, bet vēl 14 pievienoja Marko Belinelli.

Nākamo spēli Dalasas komanda aizvadīs piektdien viesos pret Miami "Heat".

"Mavericks" ar 36 uzvarām 59 spēlēs Rietumu konferencē ieņem septīto vietu, bet Oklahomasitijas "Thunder" un Jūtas "Jazz" ir tikpat panākumu.

Tikmēr Dāvis Bertāns guva 14 punktus NBA regulārā čempionāta spēlē un palīdzēja Vašingtonas "Wizards" komandai izcīnīt uzvaru. Otrs latviešu basketbolists "Wizards" sastāvā Anžejs Pasečņiks šoreiz nespēlēja.

"Wizards" savā laukumā ar rezultātu 110:106 (31:17, 29:30, 21:37, 29:22) pārspēja Bruklinas "Nets". Latviešu basketbolists Rodions Kurucs, spēlējot "Nets" sastāvā, šajā mačā neguva nevienu punktu.

Bertāns laukumā pavadīja 29 minūtes un 36 sekundes, kuru laikā realizēja vienu no diviem divpunktu metieniem un četrus no 11 tālmetieniem.

Tāpat viņš izcīnīja trīs atlēkušās bumbas, veica divas rezultatīvas piespēles, pārtvēra vienu bumbu, pieļāva vienu kļūdu un vienu reizi pārkāpa noteikumus. "Wizards" ar Bertānu laukumā iemeta par trim punktiem vairāk nekā ielaida.

Kurucs šajā mačā laukumā pavadīja 17 minūtes un 28 sekundes, kuru laikā izcīnīja sešas atlēkušās bumbas, pārtvēra divas bumbas, pieļāva vienu kļūdu un vienu reizi pārkāpa noteikumus. "Nets" ar Kurucu laukumā iemeta par trim punktiem mazāk nekā ielaida.

"Wizards" komandā rezultatīvākais ar 30 punktiem bija Bredlijs Bīls, kurš arī izcīnīja piecas bumbas zem groziem un veica piecas rezultatīvas piespēles.

"Nets" vienībā 34 punktus guva Kariss Leverts, kurš arī izcīnīja sešas bumbas zem groziem un veica septiņas rezultatīvas piespēles.

"Wizards" ar 21 uzvaru 57 spēlēs ieņem devīto vietu Austrumu konferencē, bet "Nets" ar 26 uzvarām 57 spēlēs ieņem septīto vietu Austrumu konferencē.