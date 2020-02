"Rally Liepāja" šogad būs vienīgais rallijs Latvijā

Ņemot vērā Latvijas ziemas mēnešiem neraksturīgi siltos laika apstākļus, kas izraisījis gada sākumā paredzēto Latvijas rallija čempionāta posmu "Rally Alūksne" un "Rallijs Sarma" atcelšanu, šogad vienīgais Latvijā sarīkotais nacionālā čempionāta posms būs arī FIA Eiropas rallija čempionāta kalendārā iekļautais "Rally Liepāja", kura norise paredzēta no 29. līdz 31.maijam un kura maršruts stiepsies no Talsiem līdz Liepājai.

Latvijas rallija čempionāta kalendārā šogad kopumā bija paredzēti septiņi posmi - divi - ziemā, divi - "Rally Liepāja" laikā, bet pēc tam vēl trīs posmi kaimiņvalstīs - Igaunijā un Lietuvā. Līdz ar pirmo divu ziemas posmu atcelšanu, Latvijas rallija čempionu noskaidrošana notiks piecus posmus garā sezonā.

Bez Latvijas rallija čempionāta ieskaites "Rally Liepāja" vienkopus Kurzemes pusē norisināsies FIA Eiropas rallija čempionāta posms, kuram pievienosies arī "ERC Junior" čempionātā startējošo talantīgo jauniešu vadītās ekipāžas. Piedalīsies arī kolorītās aizmugures piedziņas "Abarth Rally Cup" automašīnas, kurām šī būs otrā vizīte Talsu un Liepājas pusē, bet starptautisko sacensību sarakstu noslēgs FIA Baltijas rallija kausa izcīņas pirmais posms.

"Rally Liepāja" laikā sacensību posms paredzēts arī Latvijas rallijsprinta kausa dalībniekiem un "Historic" klases ekipāžām, kas startēs ar rallijam pielāgotiem vēsturiskiem, līdz 1997.gadam ražotiem auto. Neatņemama "Rally Liepāja" daļa ir arī vēsturisko auto regularitātes sacensības "Youngtimer Rally Liepāja", kas arī šogad plānots kā garākais un ilgākais pārbaudījums regularitātes sacensību sezonas gaitā.

Sacensības startu rallijā apstiprināja liepājnieks Mārtiņš Sesks un Reinis Nitišs.

Pārējie trīs Latvijas rallija čempionāta posmi notiks no 24. līdz 26.jūlijam Igaunijā, no 14. līdz 15.augustam Lietuvā un no 28. līdz 29.augustam Igaunijā.