Duplantis otro reizi nedēļas laikā labo pasaules rekordu kārtslēkšanā telpās

Eiropas čempions Duplantis par vienu centimetru rekordu laboja "Muller Indoor Grand Prix" sacensībās Skotijā.

Iepriekšējais rekords telpās tika sasniegts iepriekšējā sestdienā sacensībās Polijas pilsētā Toruņā, tāpat par vienu centimetru labojot kopš 2014.gada francūzim Reno Lavilenjē Doņeckā piederošo rekordu.

Pa ceļam uz rekordu zviedrs ar pirmo mēģinājumu pievarēja piecus ar pusi metrus, ar otro pārlēca 5,75 metru augstumā novietoto latiņu un ar pirmo lēcienu - 5,84 metrus.

Ar lielu rezervi pārvarējis tieši sešu metru augstumā novietoto latiņu, kārtslēcējs kļuva par pirmo, kurš to izdarījis Apvienotajā Karalistē telpās.

Ar pirmo mēģinājumu zviedrs pārvarēja arī 6,18 metru rekordaugstumā novietoto latiņu.

"Tās bija lieliskas sacīkstes," Duplanta teikto uzreiz pēc papildu naudas čeka par 30 000 ASV dolāru (27 700 eiro) saņemšanas citē WA. "Līdzjutēji man deva milzu enerģiju, kas mani spārnoja. Jutos tā, it kā es jau būtu pārlēcis rekordaugstumu un, kad šķērsoju latiņu, zināju, ka esmu to paveicis. Tu nevari pateikt, cik tālu no latiņas atrodies, to pārvarot, taču no paša sākuma jutu, ka tas ir labs lēciens. Pamēģināju cietāku kārti, un tas nostrādāja."

"Tā ir labākā sekundes daļa, kad pārvari augstumu. Viss ir virzīts uz to, un kritiens pēc tās jau bija maģisks," par lēciena izjūtām stāstīja rekordists. Tomēr viņš piezīmēja, ka nebūtu godīgi no viņa tagad gaidīt pasaules rekordu katrās sacensībās. "Es par to pārāk daudz nedomāju. Lai uzvarētu katrās sacensībās, nav jālabo pasaules rekords. Mērķis vienmēr ir uzvara, un tad, ja manī vēl ir spēks, es mēģinu sasniegt ko vairāk."

Duplantis pasaules rekordus dažādās vecuma grupās sāka labot kopš septiņu gadu vecuma.