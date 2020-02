Kamaniņu braucēja Cauce pasaules čempionāta Sprinta kausā izcīna bronzas godalgu; divniekiem neveiksmes

Latviju šajās sacensībās pārstāvēja visas vadošās kamaniņu braucējas - Cauce, Ulla Zirne un Kendija Aparjode.

Uzvaru Sprinta kausā izcīnīja mājiniece Jekaterina Katņikova, kura trasi izbrauca 31,105 sekundēs, par astoņām sekundes tūkstošdaļām apsteidzot tautieti Tatjanu Ivanovu.

Cauce ilgu laiku bija ātrākā trasē, bet pēdējās trīs starta vietas bija atvēlētas mājiniecēm, no kurām divas pamanījās apsteigt latvieti. Latvijas kamaniņu braucēja līderei zaudēja 0,037 sekundes, kas bija pietiekami, lai izcīnītu bronzu.

Bronzas medaļniece arī bija ceturtā ātrākā trases augšdaļā.

Uzreiz aiz goda pjedestāla ierindojās viena no šīs sezonas līderēm Jūlija Taubica no Vācijas, piekto pozīciju ieņēma Viktorija Demčenko no Krievijas, bet sešinieku noslēdza Aparjode, kura uzvarētājai zaudēja 0,157 sekundes.

Trešā Latvijas sportiste Zirne ierindojās 11.pozīcijā, no līderes iepaliekot 0,313 sekundes.

Šosezon Sprinta kausa sacensībās Aparjodei izdevies izcīnīt divas desmitās un vienu ceturto vietu, kas sasniegta pēdējā posmā Siguldā. Cauce pirmajās sacensībās nepiedalījās, bet atlikušajos divos etapos viņa bija 12. un 13.pozīcijā. Savukārt Zirnei visveiksmīgākās padevās Sigulda Sprinta kausa sacensības, kurās izcīnīta augstā sestā vieta. Otrajās sacensībās viņa nestartēja, bet Leikplesidā izcīnīta 12.vieta.

Sprinta kausa kopvērtējumā starp astoņām sportistēm iekļuvusi vienīgi Cauce, kura ieņem sesto pozīciju.

Pērn pasaules čempionāta Sprinta kausā Cauce izcīnīja devīto vietu, bet Zirne ierindojās pozīciju zemāk.

Plkst.14.20 par medaļām cīņu uzsāks arī vīri, kur no Latvijas startēs Kristers Aparjods un Kristens Riks Rozītis. Artūrs Dārznieks un Inārs Kivlenieks kvalifikācijas sacensībās neiekļuva starp 15 ātrākajiem braucējiem.

Iepriekš divnieku sacensībās uzvaru sacensībās svinēja mājinieki Aleksandrs Deņisevs un Vladislavs Antonovs, kuri finišēja ar laiku 31,281 sekunde. Viņi par 0,45 sekundēm apsteidza itāļus Emanuelu Rīderu/Simonu Kainsvalderu, bet bronzu izcīnīja vācieši Tobiass Vendls un Tobiass Arlts. Uzreiz aiz goda pjedestāla palika Pasaules kausa līderi Tonijs Egerts/Saša Benekens, bet aiz viņiem sekoja mājinieki Vsevolods Kaškins/Konstantīns Koršunovs.

Latviju šajās sacensībās pārstāvēja brāļi Juris un Andris Šici, Oskars Gudramovičs/Pēteris Kalniņš, kā arī Kristens Putins/Imants Marcinkēvičs. Visveiksmīgākais starts padevās brāļiem Šiciem, kuri neraugoties uz nelielu tehnisko brāķi, spēja izcīnīt septīto vietu, līderiem piekāpjoties par 0,123 sekundēm. Soču trase Sprinta kausā par sarežģītu izrādījās vairākām ekipāžām. Starp tām bija arī vācieši Robins Geke un Dāvids Gamms, Putins/Marcinkēvičs, kā arī Gudramovičs/Kalniņš, visām pieļaujot tehniskus brāķus. Putins/Marcinkēvičs ierindojās 13.vietā, bet pozīciju zemāk bija Gudramovičs/Kalniņš.

Sprinta kausa sacensībās piedalās tikai 15 ekipāžas.

Līdz šim Sprinta kausā veiksmīgākie starti padevušies Šiciem, kuri Leikplesidā izcīnīja uzvaru, Vistlerā ierindojās sestajā pozīcijā, bet Siguldā bija dalītā otrajā vietā. Gudramovičs/Kalniņš pirmajā Sprinta kausā izcīnīja sesto vietu, otrajā - devīto, bet Siguldā viņi ierindojās pēdējā, 15.pozīcijā. Tikmēr Putins/Marcinkēvičs Leikplesidā ierindojās 13.vietā, Vistlerā Sprinta kausā viņi nestartēja, bet Siguldā izcīnīta uzvara.

Šosezon Pasaules kausā Sprinta sacensības vairs nav paredzētas. Brāļi Šici ar sasniegtajiem rezultātiem kopvērtējumā izcīnīja uzvaru, bet Gudramovičs/Kalniņš ieņēma desmito pozīciju. Pagājušajā gadā pasaules čempionāta Sprinta kausa sacensībās brāļi Šici izcīnīja ceturto vietu, bet Putins/Marcinkēvičs ierindojās 12.pozīcijā.

Savukārt Latvijas kamaniņu braucējs Kristers Aparjods Soču olimpiskajā trasē izcīnīja septīto vietu pasaules čempionāta Sprinta kausa sacensībās. Latviju pasaules čempionātā vīru konkurencē pārstāv Artūrs Dārznieks, Inārs Kivlenieks, Kristers Aparjods un Kristens Riks Rozītis. Pirmie divi Sprinta kausa kvalifikācijas sacensībās neierindojās starp 15 ātrākajiem braucējiem, kā rezultātā neiekļuva pamatsacensībās.

Par sacensību uzvarētāju tika kronēts mājinieks Romāns Repilovs, kurš trasi izbrauca 34,901 sekundē, par 0,006 sekundēm apsteigdams austrieti Dāvidu Gleiršeru. Bronzu izcīnīja Dominiks Fišnallers no Itālijas, kurš krievam zaudēja 0,058 sekundes. Aiz labāko trijnieka palika Aleksandrs Gorbačevičs no Krievijas, Jonass Mellers no Austrijas un mājinieks Maksims Aravins.

Latvijas čempions kamaniņu sportā Aparjods izcīnīja septīto vietu un līderim zaudēja 0,124 sekundes. Aparjods trases augšdaļā sasniedza trešo lielāko ātrumu.

Tikmēr Rozītis savā braucienā pieļāva kļūdu trases lejas daļā un ierindojās pēdējā, 15.vietā.

Šosezon Sprinta kausā Apajords izcīnīja divas 12.vietas, bet Siguldā neizdevās iekļūt starp 15 ātrākajiem braucējiem. Kivlenieks nepiedalījās pirmajā Sprinta kausā, bet Vistlerā izdevās izcīnīt 11.vietu, kamēr Siguldā viņš ierindojās astotajā pozīcijā.

Visveiksmīgākais Sprinta kausa posms Latvijas kamaniņu braucējiem bija Siguldā, kur Rozītis palika uzreiz aiz goda pjedestāla, bet Dārznieks bija divas pozīcijas zemāk.

Sprinta kausa kopvērtējumā starp sešiem sportistiem neviens no Latvijas kamaniņu braucējiem nav atrodams.

Pērn pasaules čempionāta Sprinta kausā Aparjods izcīnīja augsto piekto vietu, bet Rozītis ierindojās 12.pozīcijā.

Sestdien pasaules čempionāts turpināsies ar divnieku sacensībām, bet vēlāk trasē dosies dāmas.

Pēc pasaules čempionāta sportisti sezonu turpinās ar Pasaules kausa astoto posmu februāra otrajā pusē, kas norisināsies Altenbergā, Vācijā. Savukārt noslēdzošais devītais posms tiks aizvadīts Kēnigszē.