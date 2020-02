Profesionālās nūjas, ar kādām spēlē NHL hokejisti, pārsvarā mazās partijās tiek taisītas Ķīnā. Tā kā Ķīna kopš koronavīrusa izplatīšanās kopš janvāra beigām ir apturējusi ražošanu un ceļošanu, NHL sezonas vidū sāk just nūju trūkumu.

ASV pilsētā Ekseterā bāzētā "Bauer" firma un Monreālā esošais CCM uzņēmums savas profesionāļu nūjas ražo Ķīnā. Tāpat to dara Otavas kompānija "True Hockey", kas Latvijā vairāk saistās ar ikgadējā bērnu un jauniešu turnīra "True Riga Hockey Cup" norisi.

Pēc interneta portāla "www.geargeek.com" datiem apmēram 40 procenti NHL hokejistu lieto "Bauer" nūjas, 36 procentiem patīk CCM ražojumi un 1,3 procenti NHL tirgus pieder "True Hockey".

Vienīgā lielā profesionālo nūju ražotāja, ko nav skāris Ķīnas vīruss, ir "Warrior", kas nūjas ražo Meksikā. Tās tirgus daļa NHL nūju segmentā ir 22 procenti.

"The Boston Globe" vēsta, ka pēc Bostonas "Bruins" uzvaras sestdien pār Arizonas "Coyotes" Bostonas kluba uzbrucējs Čārlijs Koils, kurš trijos metienos guva divus vārtus, spēlējot ar CCM nūjām, situāciju komentēja vienkārši: "Šobrīd cenšos nesalauzt pārāk daudz nūju".

"Bauer" firmas pārstāvji apliecināja, ka gandrīz visas šosezon saņemtās nūjas jau ir veikalu plauktos vai glabājas noliktavā Ziemeļamerikā, un līdz vasarai klienti ar tām būs nodrošināti.

Atšķirībā no hokeja entuziastiem, kuri ar vienu nūju iztiek visu sezonu, profesionāļu rīcībā parasti ir vairākas pakas ar nūjām, kuras parasti piegādā pakās pa 12. Tomēr vienai spēlei parasti NHL spēlētāji izvēlas pa trim vai vismaz divām jaunām nūjām. Tomēr atšķirībā no koka nūjām modernās nūjas veidotas no kompozītmateriāliem, un neveiksmīgs spēlētājs mača laikā var palikt arī bez pusduča nūju.

Vēl piektdien Pasaules veselības organizācija ziņoja par aptuveni 35 tūkstošiem saslimšanas gadījumu un 724 nāves gadījumiem.

Kopš 25.janvāra rūpnīcas uz nedēļu ir slēgtas Ķīnas jaunā gada svinību dēļ, bet valdība pagarināja nestrādāšanu līdz pirmdienai.

Piedevām varētu celties izejvielu cena, kā arī kavēties ar kuģiem pārvedamās preču partijas.

"True Hockey" mārketinga menedžeris Korijs Gregorijs saka, ka viņa kompānija "pašreiz jūtas salīdzinoši labi, tomēr, ja tas ilgs vēl mēnešus trīs, kas zina? Visi droši vien ir līdzīgā situācijā".

Ne visi, jo "Warrior" izmanto ASV ražotu oglekļa šķiedru un nūjas taisa Meksikas pilsētā Tihuanā. Dens Mekrouns, kurš kompānijā atbild par nūju piegādi profesionāļiem, saka, ka 300 rūpnīcas strādnieki Meksikā ražo nūjas sešas dienas nedēļā. Turklāt rūpnīca gatava ieviest vēl kādu maiņu, ja nepieciešams.

Bostonas "Bruins" uzbrucējs Džeiks Debrasks izmanto "Bauer" ražoto jauno modeli "Nexus ADV", kam ir unikāls dizains ar caurumu lāpstiņas vidū. Viņš sāka šīs nūjas izmantot nedēļu pirms vīrusa izlaušanās brīvībā un ir sajūsmā par jaunajām nūjām, tomēr "Bauer" citas nūjas viņam šobrīd nodrošināt nevar.

"Šīs lietas šobrīd ir zelta vērtē," vērtē Debrasks. "Kaut kas, ko vēlas pēc iespējas vairāk."

Uzbrucēja rīcībā šobrīd ir desmit nūjas, un visticamāk, ka līdzjutējiem uz kādu mirkli būs jāaizmirst par spēlētāja dāvinājumiem.