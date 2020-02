Latvijas vadošā vidējo distanču skrējēja Velvere mainījusi treneri

Velvere 2019.gada sezonā sasniedza Latvijas rekordus divās disciplīnās, abus telpās. Vispirms viņa Kuldīgas Katrīnas kausā laboja Latvijas rekordu 1000 metru skrējienā - divas minūtes un 42,30 sekundes. Savukārt 12 februārī sacensībās Francijas pilsētā Valduāzā viņa sasniedza jaunu Latvijas rekordu 800 metru distancē - divas minūtes un 1,10 sekundes. Par to sportiste saņēma speciālbalvu, taču četru labāko skaitā tika nominēta arī aizvadītā gada Latvijas labākās vieglatlētes balvai.

"Lai sasniegtu rekordus, noteikti ir smagi jāstrādā," par recepti labiem rezultātiem saka sportiste. "Man liekas, ka sasniegt rekordus tomēr ir vieglāk nekā izcīnīt augsta kaluma medaļas un augstas vietas svarīgākajos čempionātos."

Vidusdistančniecei pagaidām pie medaļām lielajās sacensības tikt nav izdevies, kaut gan komercmačos rezultāti bijuši labi.

"Droši vien viena lieta, par ko visi runā, ir psiholoģiskā sagatavotība. Tā kaut kādā mērā ietekmē pilnīgi visus sportistus. Tas ir tas, kā tu pieej sacensībām," par iemesliem stāsta vieglatlēte. "Otrs ir fiziskā sagatavotība. Ir viss, ko esi darījis līdz startam, kā tu esi gatavojies un tam nobriedis. Varbūt viena nianse tur vai šur, un tā ļoti ietekmē, it īpaši tādā atbildīgā startā. varbūt pirms jebkura cita starta, ja neesi pietiekami izgulējies, tas tā neietekmē, bet pirms atbildīgā starta par to satraucies vairāk un domā, ko tagad darīt. Atbildīgākais starts rada pat lielu stresu, un visi cenšas pēc iespējas labāk ar to tikt galā."

Skrējēja Glāzgovā bija viena no galvenajām pretendentēm uz 2019.gada Eiropas meistarsacīkšu telpās medaļu 800 metros, taču iejaucās sacensību laikā gūtā trauma.

"Jutos ļoti vīlusies un jutos briesmīgi," zudušās medaļu cerības atceras Velvere. "Tad, kad pirmoreiz dzīvē ar tādu pārliecību gāju uz starta, gūstot traumu, man likās, ka tajā brīdī man kāds kaut ko atņem. Ar savu sezonas rezultātu biju ļoti augstu un biju pilnībā gatava skriet ātri. Gadās visādi, bet pēc tam turpināt skriet ar traumu bija smagi."

Tikt uz šā gada olimpiskajām spēlēm būs ļoti grūti, jo normatīvs ir augstāks nekā jebkad, bet uz Eiropas meistarsacīkstēm kvalifikācijas normatīvs (divas minūtes un 2,50 sekundes) jau ir rokā. Uz olimpiskajām spēlēm var nokļūt arī ar pasaules ranga palīdzību, tā labākajiem sportistiem dodoties uz Tokiju, bet normatīvi ir nesalīdzināmi augsti, ja tos samēro ar iepriekšējām spēlēm. 800 metros sievietēm olimpiskais normatīvs ir minūte un 59,50 sekundes. Tas ir par divām sekundēm ātrāk nekā pirms 2016.gada spēlēm Riodežaneiro un par 1,10 sekundēm ātrāk nekā pirms 2019.gada pasaules čempionāta Dohā.

"Šogad esmu nomainījusi arī treneri", par izmaiņām pavēsta Velvere. "Viktora Lāča vietā mani tagad trenē Juris Beļinskis. Ir savādāki treniņi. Bāzes uzkrāšanas vietā treneris pielieto citas metodes, un rādītāji liecina, ka ir labāk. Pagaidām gan mēs viens pie otra vēl piešaujamies. Treneris mani pēta un skatās, kas man ir labāk."

Ziemā skrējēja startēs maz. "Uzsvars būs uz vasaras sezonu. Gribu labi sagatavoties startam Eiropas čempionātā, kas augusta beigās notiks Parīzē," mērķus nosprauž vieglatlēte.

Par 2019.gada Latvijas labāko vieglatlēti tika atzīta daudzcīņniece Laura Ikauniece, bet vēl uz balvu kandidēja arī vesera metēja Laura Igaune un šķēpa metēja Madara Palameika.

Vīriešiem par 2019.gada labāko vieglatlētu tika atzīts škēpmetējs Rolands Štrobinders.