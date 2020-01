Porziņģis: "Šis zaudējums ir uz manas sirdsapziņas"

Jau ziņots, ka Porziņģis otrdien atgriezās laukumā, tomēr ar desmit punktiem Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) spēlē neglāba Dalasas "Mavericks" komandu no zaudējuma.

"Mavericks" savā laukumā ar rezultātu 107:110 (24:24, 25:36, 29:22, 29:28) piekāpās Losandželosas "Clippers", pārtraucot četru uzvaru sēriju.

"Esmu gandarīts, ka atkal varu spēlēt, tikai žēl, ka zaudējām. Ja spēlētu drusciņ labāk, tad mēs uzvarētu. Šis zaudējums ir uz manas sirdsapziņas. Man vajag dot lielāku artavu komandas sniegumā. Vienmēr sagaidu no sevis daudz un esmu vīlies, ka nemetu precīzāk," sarunā ar Ziemeļamerikas žurnālistiem teica Porziņģis, kurš realizēja četrus no 17 metieniem no spēles.

"Fiziski jutos labi, šajās dienās biju izpildījis daudz metienu. Pārāk daudz nenervozēju un nedomāju par netrāpītajiem metieniem. Visu maču spēlēju ar domu, ka nākamais metiens būs precīzs," atzīmēja Porziņģis.

Dalasas vienība zaudēja savu pamatsastāva centra spēlētāju Dvaitu Pauelu, kurš trīs minūtes pirms pirmās ceturtdaļas beigām guva labās kājas Ahileja cīpslas savainojumu. Paredzams, ka Pauels šosezon laukumā vairs neatgriezīsies.

"Turam īkšķus, lai viņš pēc iespējas ātrāk atveseļotos. Galvenais ir neapstāties kādā punktā un nezaudēt drosmi," atzina Porziņģis.

Porziņģis nebija spēlējis kopš 29.decembra, šajā laika periodā ceļgala sāpju un saslimšanas dēļ izlaižot desmit spēles.

16 Foto "Mavericks" superzvaigznes no Eiropas - Kristaps Porziņģis un Luka Dončičs +12 Skatīties vairāk

Dalasas vienība ar 27 panākumiem 43 spēlēs Rietumu konferencē ieņem piekto vietu, bet "Clippers" ar 31 uzvaru 44 cīņās ir otrā.

Nākamo spēli "Mavericks" aizvadīs ceturtdien, kad viesosies pie Portlendas "Trail Blazers".

11 Foto Kristaps Porziņģis pēc 610 dienām atgriežas NBA laukumos +7 Skatīties vairāk